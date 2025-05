druck.at zieht um

Der Baubeginn für den Gewerbepark erfolgte im Jänner 2025. Der Einzug ist für November 2025 geplant, der vollständige Umzug von druck.at soll mit spätestens März 2026 abgeschlossen sein. Der Gewerbepark wird in der Rudolf Diesel Straße errichtet und bietet auf 20.000 m² Grundstücksfläche und 13.000 m2 Hallenfläche ausreichend Platz für druck.at und Kreativtechnik. Platz für mehr als 300 Arbeitsplätze. Das von TRA in Leobersdorf getätigte Investitionsvolumen beträgt 18 Millionen Euro und beinhaltet neben einer umfangreichen Grünraumgestaltung auch die Umsetzung von modernen Gründächern als Wasserspeicher und Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt, sowie die Einbindung der benachbarten 1,4 MWpeak PV-Anlage. Die Beheizung erfolgt mittels Fernwärme.

Zukünftig wird druck.at in dem neuen Gebäude alle bisher auf vier verschiedene Objekte verteilten Arbeitsbereiche vereinen. Die neuen Räumlichkeiten werden verschiedene Abteilungen wie das Kundencenter, die Telefonvermittlung, die Druckvorstufe und weitere Bürotätigkeiten sowie den vielfältigen Maschinenpark der verschiedenen Druckverfahren – Digitaldruck, Offsetdruck und Großformatdruck – zusammenführen. Dies ermöglicht nicht nur eine effizientere Zusammenarbeit und kürzere Kommunikationswege, sondern auch eine optimale Nutzung der Ressourcen.

»Die Errichtung der neuen Halle verdeutlicht unser langfristiges Engagement am Standort Leobersdorf«, sagte Gerhard Patek, Geschäftsführer von druck.at. »Wir sind stolz darauf, einer der größten Arbeitgeber in der Region zu sein. Durch unsere Präsenz bieten wir über 300 Mitarbeitenden sichere Arbeitsplätze. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst und daher kam kein anderer Standort infrage, um unsere Zukunft zu sichern.« Josef Payrich, Geschäftsführer der Kreativtechnik, ergänzt dazu: »Wir freuen uns, gemeinsam mit druck.at Teil dieses wegweisenden Projekts zu sein. Unsere Entscheidung markiert einen entscheidenden Schritt für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens und bietet uns die besten Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum.«

Der Umzug bringt nicht nur strukturelle und logistische Vorteile mit sich, sondern trägt auch dazu bei, das Wohlbefinden der Mitarbeitenden durch eine angenehme und moderne Arbeitsumgebung zu fördern. Zusätzlich zu den wohnlichen und funktionalen Arbeitsplätzen werden auch soziale Bereiche wie große Pausenräume und eine Terrasse geschaffen, um ein neues Miteinander am Standort zu ermöglichen und zu fördern. Neben großzügigen Nassräumen und Garderoben, wird es außerdem ein Fitnesscenter exklusiv für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von druck.at geben. »Dieses neue Projekt ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Firmengeschichte und spiegelt unser Vertrauen in die Zukunft der Druckbranche und unsere Verbundenheit mit Leobersdorf wider«, betonen die drei Geschäftsführer Andreas Mößner, Gerhard Patek und Markus Graf.