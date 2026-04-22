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druck.at: Standortwechsel erfolgreich abgeschlossen

Die Online-Druckerei hat den Umzug in ihr neues Gebäude im Gewerbepark Leobersdorf erfolgreich abgeschlossen. druck.at vereint damit alle bisher auf vier Objekte verteilten Arbeitsbereiche wieder unter einem Dach und schafft optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum am Standort.

Gewerbepark Leobersdorf
© druck.at
Die Geschäftsführung von druck.at v.l.: Markus Graf, Andreas Mößner, Gerhard Patek.

Nach intensiven Vorbereitungen sind seit Mitte April alle Produktionsbereiche sowie sämtliche Büroabteilungen am neuen Standort im Gewerbepark Leobersdorf in der Rudolf Diesel-Straße 5A in Betrieb. Die bei der Kundschaft beliebte Auftragsabholung erfolgt seit Anfang April am neuen Standort.

»Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Meilenstein erfolgreich gemeistert zu haben«, so die drei Geschäftsführer Andreas Mößner, Gerhard Patek und Markus Graf. »Die Einmietung in den Standort ist ein Investment in die Zukunft von druck.at als starker Arbeitgeber in der Region. Durch das neue Gebäude erhöhen wir unsere Effizienz aufgrund der optimalen Nutzung von Ressourcen. Das bedeutet schnellere Reaktionszeiten, noch präzisere Abstimmungen und letztendlich einen noch besseren Service für die Kundschaft.«

Als einer der größten Arbeitgeber vor Ort beschäftigt das Unternehmen über 300 Mitarbeitende und bietet ihnen nun ein modernes Arbeitsumfeld mit hellen Büros, großzügigen Pausenbereichen und einem hauseigenen Fitnesscenter. Der Umzug erfolgte in zwei Etappen: Anfang März zogen zunächst das Kundencenter sowie weitere Büroabteilungen in das neue Gebäude ein. In den darauffolgenden Wochen folgte der Transfer des innovativen Maschinenparks. Trotz des Umzuges blieb der Service durchgehend gewährleistet.

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