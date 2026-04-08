druck.at ist »Official Event Supplier« des Eurovision Song Contest 2026

Wenn am 16. Mai 2026 das große Finale in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht, sind die Augen von Millionen Menschen aus ganz Europa auf Österreich gerichtet. Hinter den Kulissen des glamourösen Events sorgt druck.at für eine reibungslose Kommunikation. In diesem Zug wird der ESC 26 mit einem breiten Spektrum an hochwertigen Druckprodukten versorgt, das von Werbung über Beschilderungen bis hin zu Informationsmaterialien reicht. »Wir sind unglaublich stolz, als Official Event Supplier Teil dieses außergewöhnlichen Events zu sein«, freut sich Stefan Just, Commercial Director von druck.at. «Wir werden mit unserer Expertise und Qualität dazu beitragen, dass der Eurovision Song Contest 2026 zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.«

Für die Veranstaltung produziert druck.at ein umfangreiches Sortiment an Drucksorten: Vom Eventbranding über großformatige Banner, Beachflags und Schilder für die Besucherführung bis hin zu Programmheften und Flyern. Mit langjähriger Erfahrung im Event-Bereich hat das Unternehmen aus Leobersdorf bereits zahlreiche Großveranstaltungen erfolgreich mit Druckprodukten ausgestattet. Der Eurovision Song Contest erreicht jährlich über 160 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in mehr als 40 Ländern. Für druck.at ist die Partnerschaft eine einzigartige Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der österreichischen Druckindustrie auf internationaler Bühne zu demonstrieren.