druck.at ernennt Stefan Just zum Commercial Director

Mit der organisatorischen Neuausrichtung werden Marketing und Vertrieb noch enger verzahnt. Raphael Baier, Head of Sales, sowie Eva Perthen, Head of Marketing, berichten direkt an Stefan Just. Parallel dazu wird die Grafikabteilung organisatorisch in das Marketing integriert, um Marke, Kommunikation und Vertrieb konsistent entlang der gesamten Customer Journey zu steuern.

Gerhard Patek, Geschäftsführer von druck.at: »Mit der Bündelung unserer Commercial-Bereiche schaffen wir klare Verantwortlichkeiten und verkürzte Entscheidungswege. Stefan Just vereint operative Vertriebserfahrung mit strategischer Marketingkompetenz – eine ideale Kombination für die nächste Entwicklungsphase unseres Unternehmens.«

Stefan Just, Commercial Director von druck.at: »Ich freue mich auf diese neue Aufgabe. Mein Ziel ist es, unsere Teams noch stärker zu vernetzen und druck.at als führende Online-Druckerei in Österreich weiter auszubauen. Die enge Zusammenarbeit von Marketing, CRM und Vertrieb wird uns ermöglichen, noch schneller auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.«