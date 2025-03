druck.at als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

Jedes Jahr zeichnet die Wirtschaftskammer Niederösterreich die besten Ausbildungsbetriebe der Region aus. 2025 fand die Preisverleihung am 26. Februar in der WKNÖ-Zentrale in St. Pölten statt. Im Zuge dessen wurde druck.at als Top-Ausbilder in der Kategorie »Großbetrieb« nominiert und sicherte sich eine Auszeichnung in der Sparte »Information und Consulting«. Die Urkunde und Trophäe wurden von Ausbildungsleiter Stefan Nestelbacher entgegengenommen.

Lehrlingsausbildung als Herzensangelegenheit

Bei druck.at wird die Ausbildung junger Menschen großgeschrieben. Das Unternehmen bildet jährlich Lehrlinge in den Bereichen Druckvorstufentechnik, Drucktechnik und E-Commerce aus und legt besonderen Wert darauf, ihnen nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch persönliche Weiterentwicklung zu ermöglichen. »Unsere Lehrlinge sind die Zukunft von druck.at. Sie bringen neue Ideen, frische Perspektiven und Leidenschaft in unser Unternehmen ein. Deshalb investieren wir gezielt in ihre Ausbildung und fördern sie individuell«, betont Johannes Kirchmayer, Head of Costumer Care.

Engagement gegen den Fachkräftemangel

Mit der eigenen Lehrlingsausbildung leistet druck.at einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, indem Lehrlinge nicht nur eine fundierte Ausbildung erhalten, sondern auch aktiv in den Unternehmensalltag integriert werden. So entstehen Fachkräfte, die perfekt auf die Anforderungen der Branche vorbereitet sind. Die WKNÖ-Ausbildertrophy würdigt genau dieses Engagement und reiht druck.at in die Riege der besten Ausbildungsbetriebe Niederösterreichs ein. »Diese Auszeichnung bestätigt unseren Weg und motiviert uns, weiterhin in die Zukunft unserer Lehrlinge zu investieren«, sagt Stefan Nestelbacher.

www.druck.at