Drei neue KI-Tools für präzise Bildbearbeitung in Figma

Bildmaterial ist die Grundlage visuellen Designs. Realistische Bilder machen Ideen schneller verständlich und veranschaulichen Arbeiten im Entstehungsprozess. Und die Möglichkeit, mit Bildern im Kontext zu arbeiten, zeigt nicht nur, wie Elemente insgesamt zusammenpassen, sondern auch, wie das Erlebnis für Endnutzer entsteht.

Ob neue Interaktionsmuster erkundet werden sollen, ein Header für eine Landingpage perfektioniert oder Konzepte mit KI generiert werden sollen – Bilder direkt im KI-Bildbearbeitungstools im Layout zu sehen und bearbeiten zu können hilft bei der Gestaltung. Doch das Verfeinern von Details, wie zum Beispiel Hintergründe entfernen, Elemente ausradieren, Assets für verschiedene Gerätegrößen und Marketingmaterialien optimieren, kann zeitaufwendig sein. Oft erfordern diese Arbeitsschritte zudem den Einsatz mehrerer Tools, sodass viele Nutzer ihre Bilder außerhalb von Figma bearbeiten müssen, bevor sie sie wieder in Figma importieren.

Ab sofort wird dieser Prozess mit den drei neuen KI-Bildbearbeitungstools – »Objekt löschen«, »Objekt isolieren« und »Bild erweitern« – sowie mit einer neuen Toolbar komplettiert, die die bestehenden Bildbearbeitungsfunktionen in Figma mit diesen neuen Features kombiniert. Die drei neuen Funktionen ergänzen bestehende Möglichkeiten wie Hintergrund entfernen, Zuschneiden sowie KI-Bilderzeugung und -bearbeitung. Zudem geben die Updates Nutzern Kontext und Werkzeuge an die Hand, um präziser bearbeiten und modifizieren zu können – direkt in Figma.

Objekt löschen und Objekt isolieren

Viele der heutigen kreativen KI-Bildtools – wie zum Beispiel Nano Banana – können auf visuelle Prompts reagieren und realistische Bilder erzeugen, die zur gewünschten Markenidentität passen. Doch auch wenn diese Tools immer besser werden, brauchen Designer weiterhin präzise Kontrollen, um Ergebnisse zu bearbeiten und zu verfeinern. Jetzt können Nutzer jedes Objekt in einem Bild mit einer Lasso-Auswahl markieren und das Feature »Objekt lösche« nutzen, um es vollständig zu entfernen, oder das Feature »Objekt isolieren«, um es zu bearbeiten oder neu zu positionieren – ohne dabei den Hintergrund des Bildes zu beeinflussen. Außerdem können einzelne Objekte oder Personen ausgewählt und Beleuchtung, Farbe oder Fokus anpasst werden.

Bei einem Produktfoto können so beispielsweise wichtige Komponenten aufgehellt und der Rest entsättigt werden, oder ablenkende Elemente entfernt werden, um das Produkt stärker hervorzuheben. Auch Effekte wie Unschärfe, Farbkorrektur oder Schatten können auf ein Objekt angewendet werden.

Bild erweitern

Ein Hero-Bild von der Desktop- auf die Mobilansicht anzupassen oder Produktaufnahmen für Social-Media-Formate zu optimieren, bedeutete bisher, die Zuschneide-Funktion zu nutzen, um ein Bild für ein anderes Format neu zu rahmen. Mit der neuen Funktion »Bild erweitern« wird nun der Bildhintergrund so verlängert, dass er neue Seitenverhältnisse ohne Verzerrung ausfüllt, wodurch die Integrität des Bildes erhalten bleibt und es flexibel an jedes Layout angepasst werden kann. Bei der Erstellung von Marketingmaterial kann so beispielsweise aus einem 1:1-Bild ein Webbanner gemacht werden, sodass Text Platz findet, ohne dass der Kontext verloren geht.

Alle Lieblings-Tools an einem Ort

Designer erhalten häufig Logos oder Produktbilder aus unterschiedlichen Quellen und in verschiedenen Formaten. Die Möglichkeit, den Hintergrund zu entfernen und anschließend Farbe oder Stil anzupassen, um eine einheitliche Optik für alles – von Marketingmaterialien bis hin zu UI-Mockups – zu schaffen, ist entscheidend für Konsistenz im großen Maßstab. Deshalb ist dies eine der am häufigsten genutzten KI-Funktionen, die Designer in Figma nutzen. Aufgrund dieser starken Nutzung hat Figma sein Bildbearbeitungs-Toolkit erweitert und ab sofort ist die Funktion »Hintergrund entfernen« in der neuen Bildbearbeitungs-Toolbar leichter auffindbar.

Die neuen KI-Bildbearbeitungsfunktionen und die Toolbar werden in Figma Design und in Figma Draw allen Nutzern mit einem Vollzugang auf den Professional-, Organization- und Enterprise-Abonnements mit aktivierter KI zur Verfügung stehen. Für das nächste Jahr ist geplant, diese Tools auf weitere Produkte der Figma-Plattform auszuweiten.

Weitere Infos: