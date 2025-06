DMS DATA+MAIL Schinnerl – 30 Jahre maßgeschneiderte Kommunikation

Was 1995 mit klassischen Lettershop-Dienstleistungen begann, hat sich über die Jahre zu einem hochspezialisierten Anbieter für individualisierte Mailing-Kampagnen entwickelt. DMS arbeitet schon immer ausschließlich im Digitaldruck – zuerst vom Einzelblatt, jetzt fast ausnahmslos von der Rolle – und verarbeitet jährlich Millionen personalisierter Dokumente. Rund drei Viertel des Auftragsvolumens entfallen dabei auf Anwendungen rund ums Drucken mit anschließendem Kuvertieren (Transaktionsdruck). Im Bereich Druckweiterverarbeitung – derzeit etwa 20 % des Volumens – sieht das Unternehmen aber noch großes Potenzial für weiteres Wachstum.

Im Zeichen der Optimierung

Mit rund 30 Mitarbeitenden ist DMS schlank aufgestellt – was nur durch durchdachte Prozesse und ein hohes Maß an Automatisierung möglich ist. Neben der Druckproduktion hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren auch ein Zusatzgeschäft in der Logistik und Lagerhaltung aufgebaut. Ein automatisiertes Lagersystem sorgt dafür, dass der vorhandene Platz optimal genutzt wird.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema Datensicherheit. Die gesamte Produktion ist nur über eine gesicherte Schleuse mit Zutrittskontrolle zugänglich – jeder Schritt wird protokolliert. Ein durchgängiges Sicherheitskonzept, das die hohen Anforderungen der Kunden zuverlässig erfüllt.

Weiterverarbeitung mit System

In der Weiterverarbeitung setzt DMS konsequent auf intelligente, automatisierte Workflows – realisiert mit Technologien von Horizon. Herzstück in der Broschürenproduktion ist der iCE StitchLiner Mark V mit Coverfeeder CF-50D und High Speed Sheet Feeder HSF-50 – eine leistungsstarke und bedienerfreundliche Lösung für digital gedruckte Aufträge mit wechselnden Umfängen.

Im Bereich Klebebindung vertraut das Unternehmen auf den iCE Binder BQ-500 mit iCE Trimmer HT-300. Die Inhalte werden dem 4-Zangen-Klebebinder über ein Transportband direkt aus einem vorgelagerten Hunkeler-Abroller mit Querschneider geliefert. Besonders clever: Das Transportband verfügt über eine Weiche, über die alternativ auch die Falzmaschine iCE Folder AFV-566F angesteuert werden kann – maximale Flexibilität bei minimalem Platzbedarf.

V.l.: Timm Edelhoff (Geschäftsführer Horizon), Dalibor Bijelonjic (Vertriebsleiter DMS), Josef Schinnerl (Geschäftsführer DMS), Christian Bunzl (Key Account Manager Österreich Horizon), Ambjörn Breuer (Director Sales & Marketing Horizon)

»Horizon versteht unsere Anforderungen«

Was DMS besonders an der Zusammenarbeit mit Horizon schätzt, ist neben der Technik auch der partnerschaftliche Austausch: »Wir erleben Horizon als Partner, der unsere Prozesse versteht und bei neuen Ideen aktiv mitdenkt. Wenn etwas gebraucht wird, ist sofort jemand da – das macht für uns den Unterschied.« Der Anspruch von DMS ist klar formuliert: Die Nummer eins im Bereich personalisierter Mailings zu sein – in Qualität, Effizienz und Verlässlichkeit. Mit einem hochspezialisierten Team, sicheren Prozessen und verlässlichen Partnern wie Horizon ist das Unternehmen dafür bestens aufgestellt.

Weitere Informationen: