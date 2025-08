Digitaler Textildruck – nicht Ersatz, sondern Ergänzung

Lange Zeit waren Siebdruckereien auf erfahrene Fachkräfte angewiesen, die Maschinen bedienen, Siebe vorbereiten und Druckprozesse feinjustieren. Solche Profis werden immer seltener – und teurer. Die Ausbildung neuer Mitarbeitender ist zeitintensiv und der Lernprozess im Siebdruck ist komplex. Zudem steigen Material-, Energie- und Gerätekosten, was die Gewinnmargen weiter schmälert. In vielen Betrieben sind manuelle Prozesse nicht mehr wirtschaftlich oder skalierbar. Was einst ideal für große, gleichförmige Aufträge war, wird heute zum Engpass in einer Welt, die Schnelligkeit und Flexibilität verlangt.

Dazu kommt die Nachfrage nach Individualisierung und On-Demand-Produktionen, getrieben durch den Onlinehandel, Influencer und Mikro-Marken. Großaufträge mit langen Vorlaufzeiten gehören der Vergangenheit an. Heute erwarten Kunden auch bei Textilien kleine Stückzahlen, individuelle Designs, schnelle Lieferung und Personalisierungsmöglichkeiten. Der klassische Siebdruck ist darauf nicht ausgelegt. Hinzu kommen strengere gesetzliche Umweltvorgaben weltweit. Wer nicht in saubere Prozesse investiert, riskiert den Verlust von Aufträgen.

Warum Digitaldruck der nächste logische Schritt ist

Digitaler Textildruck bietet eine starke Antwort auf diese Herausforderungen – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum Siebdruck. Er füllt genau die Lücken, die der Siebdruck nicht abdecken kann. Digitale Systeme erlauben den Druck variabler Daten, Einzelstücke und Kleinauflagen ohne Siebe oder komplexe Farbseparationen. Just-in-Time-Produktion wird möglich – ideal für Online-Shops und personalisierte Produkte.

Das erschließt neue Märkte. Wer mehr Kundentypen und Auftragsgrößen bedienen kann, steigert seine Einnahmen ohne nennenswerte Mehrausgaben. Digitale Drucksysteme sind hochautomatisiert und erfordern oft nur wenige Bediener. Digitaldruck kann den ökologischen Fußabdruck deutlich senken. Wasserlose Systeme, zertifizierte Tinten und geringer Abfall erleichtern die Einhaltung von Umweltvorgaben. Manche Systeme benötigen kaum Nachbehandlung, was zusätzlich Ressourcen spart.

Der Siebdruck hat hohe Fixkosten – kleine Aufträge lohnen sich kaum. Beim Digitaldruck sind die Kosten linear und vorhersehbar. Ob ein Shirt oder hundert – die Druckkosten bleiben gleich. Pay-per-Print-Modelle und cloudbasierte Workflows senken das Risiko und machen Planung und Skalierung einfacher. Außerdem liefern moderne Digitaldrucker gestochen scharfe, farbintensive, waschbeständige Ergebnisse. Besonders komplexe oder fotorealistische Designs profitieren enorm. Das eröffnet die Möglichkeit, sich im Premiumsegment zu positionieren.

Die Stärke des Hybrid-Modells

Die klügsten Siebdrucker geben ihr Wissen nicht auf – sie entwickeln sich weiter. Der hybride Ansatz kombiniert das Beste aus beiden Welten: die Wirtschaftlichkeit des Siebdrucks bei großen Auflagen mit der Flexibilität des Digitaldrucks bei kleineren Jobs. Ein hybrider Workflow optimiert Kapazitäten, reduziert Ausschuss und eröffnet neue Chancen – vom 10-Stück-Sonderauftrag bis zur 10.000-Stück-Kampagne. Verändert sich die Nachfrage, kann schnell reagiert werden. Ein Paradebeispiel für den digitalen Wandel ist die Kornit Apollo – ein Hochleistungs-System für Produktionsumgebungen. Sie vereint Geschwindigkeit, Automatisierung und Nachhaltigkeit.

Volker Rehdanz, Inhaber von Print Palace Textildruck in Dortmund, ist der erste europäische Nutzer der Apollo. Er sagt: »In den letzten Jahren hatten wir immer mehr Aufträge im Bereich 100 bis 500 Stück – mit hohen Ansprüchen an Qualität, Farbbriilanz und Kreativität. Das führte zu erheblichen Verzögerungen im Siebdruck. Die Kornit Apollo war ein Durchbruch – die beste digitale Lösung, die wir für mittlere Auflagen gesehen haben.«

Die Zukunft neu denken

Der Druck auf traditionelle Arbeitsweisen wird weiter zunehmen – doch in diesem Wandel liegt auch eine enorme Chance. Wer Digitaldruck integriert, gewinnt Spielraum bei Margen, Kundschaft und Strategien. Es geht nicht darum, den Siebdruck aufzugeben – sondern ihn zu stärken. Wer seine traditionellen Stärken mit digitaler Flexibilität kombiniert, baut ein schnelleres, intelligenteres und profitableres Unternehmen auf. Die Branche verändert sich – und die Gewinner von morgen sind die, die sich heute bewegen.

www.kornit.com