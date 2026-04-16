Digitale Veredelungslösung für den Signage-, Display- und Verpackungsmarkt

Scodix kündigte im Vorfeld der FESPA die Markteinführung der Scodix Ultra 7000 SHD an. Sie wurde speziell für starre Substrate entwickelt und ermöglicht es erstmals, hochauflösende taktile Oberflächen direkt auf Medien wie Wellpappe mit einer Stärke von 4 mm sowie Dibond, Acryl, Forex, Displayplatten mit einer Stärke von bis zu 4 mm, zu verarbeiten, versichert Amit Shvartz, General Manager and COO Scodix Israel, gegenüber der Graphischen Revue. Vor diesem Hintergrund hat man sich für diesen Anwendungsbereich ganz klar für das B1-Format entschieden.

Diese neue Möglichkeit sollen es Druckereien und Verarbeitern ermöglichen, die bekannten taktile Effekte von Scodix auf eine Vielzahl von Substraten aufzubringen. Der U7000 SHD ist zudem mit allen derzeit von Scodix unterstützten Substraten kompatibel, einschließlich gestrichener und ungestrichenen Papieren und Kartons, mit Grammaturen zwischen 136 bis 675 g/m2. Diese Flexibilität ermöglicht es Anwendern, ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern, neue Märkte zu erschließen und ihre Gewinnmargen durch hochwertige digitale Druckveredelungen zu steigern.

»Da Marken zunehmend auf Premiumisierung setzen, um sich im Einzelhandel abzuheben, ist der Bedarf an taktilen, wirkungsvollen Veredelungen größer denn je«, versichert Amit Shvartz. Bislang war die Veredelung starrer Materialien nahezu unmöglich und äußerst arbeits- und kostenintensiv. Der Scodix Ultra 7000 SHD beseitigt diese Hindernisse und ermöglicht hochwertige Anwendungen: wie etwa POS/POP-Displays, luxuriösen Wellpappenverpackungen und hochwertigen Geschäftsausstattungen.

Neben der Scodix Ultra 7000 SHD präsentiert Scodix ein neues Software-Tool zur Visualisierung von Veredelungen, mit dem Anwender realistische Vorschauen erstellen können, wie ihre komplexen Veredelungen auf einem fertigen Produkt aussehen und sich anfühlen werden. Es ist ein leistungsstarkes Verkaufsinstrument für Scodix-Kunden, das abstrakte Konzepte durch immersive digitale Prototypen ersetzt, die den Wert hochwertiger Texturen und Folien für ihre Kunden sofort unbestreitbar machen.

»Die Scodix Ultra 7000 SHD stellt einen entscheidenden Meilenstein in unserer Mission dar, die Veredelung für jedes Segment der Druckindustrie zu digitalisieren«, sagt Amit Shvartz. »Wir schaffen eine neue Kategorie, indem wir unsere SHD-Veredelungstechnologie auf starre Substrate bringen, und wir ermöglichen Druckereien den Einstieg in margenstarke Märkte.« Das Feedback der potenziellen Kunden sei außergewöhnlich hoch. Gerade Großformatdrucker und Verpackungsdrucker haben nach einer Möglichkeit gesucht, sich abzuheben. Die Ultra 7000 SHD biete den »Wow-Effekt« nach dem Brands schon lange gesucht hätten, der in einen digitalen Workflow integriert sei und somit die Anforderungen nach Geschwindigkeit und Flexibilität erfülle.