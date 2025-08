Digitale Lösungen für den wachsenden Etikettenmarkt

Die auf der Labelexpo Europe 2025 vorgestellten Innovationen der beiden Unternehmen stellen eine Erweiterung des Portfolios dar, das alle Marktsegmente und Anwendungsbereiche abdeckt und Etikettenproduzenten – unabhängig von Größe, Marktausrichtung oder Produktionsherausforderungen – bedeutende Leistungsvorteile verschafft. Die Lösungen sollen Etikettenherstellern dabei unterstützen, ihre Kapazitäten effizient zu skalieren, schnell auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren und in einem sich stetig verändernden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Prognosen zufolge wird der Markt für digital gedruckte Etiketten in den nächsten zehn Jahren auf über 20 Milliarden US-Dollar ansteigen.* Das Segment ist daherein wichtiger Innovationstreiber und Wertschöpfungsfaktor in der Verpackungs- und Druckindustrie.

Erweitertes Portfolio für eine stärkere Marktposition

Die modularen Lösungen sind so konzipiert, dass sie nicht nur nahtlos in das unternehmenseigene Ökosystem integriert werden können, sondern auch mit ergänzenden Partnertechnologien über die kompletteWertschöpfungskette zusammenarbeiten. Mit diesen Partnerschaften betont Gallus sein Engagement für ein vernetztes, ganzheitliches Ökosystem. Auf der Messe wird ein umfassendes, Angebot von Technologien und Anwendungsbeispielen präsentiert, darunter auch innovative Bogenoffsetdrucklösungen zur effizientenHerstellung Nassklebe- und In-Mould-Etiketten.

»Die Labelexpo war schon immer eine Plattform für Inspirationen und Innovationen und unterstreicht, das wirkliche und wichtige Veränderungen in der Branche nicht isoliert stattfinden. Um in dieser Brancheerfolgreich zu sein, ist eine Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette erforderlich. Je mehr Know-how, Ideen und Ziele wir einbringen, desto größer sind die Erfolgschancen für alle«, sagt Dario Urbinati, CEO der Gallus Group.

Die für die Messe angekündigten Produktneuheiten knüpfen an die jüngsten Entwicklungen von Gallus an, darunter die Einführung der neuen Gallus MatteJet- Technologie für die Gallus One. Die im GallusExperience Center entwickelte und Anfang dieses Jahres eingeführte Lösung zur Herstellung rentabler, inline gefertigter digitaler Etiketten mit einem hochwertigen matten Finish wurde auf dem Markt bereits sehrpositiv aufgenommen. MatteJet gingen weitere Meilensteine wie die Einführung der Gallus One sowie diekontinuierliche Weiterentwicklung der modularen Plattform System to Compose voran.

www.gallus-group.com

* Future Market Insights (2024) „Digital Label Printing Market Size, Share, Trends & Forecast by 2034”, Future MarketInsights, April. Abrufbar unter: https://www.futuremarketinsights.com/reports/digital-label- printing-market