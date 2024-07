Digitaldrucktechnik von Fujifilm im Doppelpack

»Mit der Jet Press können wir kleinere Auflagen in einer besseren Qualität drucken als mit unseren anderen Digital- und Offsetmaschinen«, erklärt Geschäftsführer Martin Fink. »Die Drucke weisen keine Artefakte, Streifen oder trübe Farbfelder auf und entsprechen den höchsten Standards.« Die 1959 gegründete Fink GmbH mit Sitz in Pfullingen ist heute ein führender Druckdienstleister. Die Druckerei mit 56 Mitarbeitern vor Ort und über 200 weiteren im Raum Baden-Württemberg hat sich einen Namen für ihr reichhaltiges Angebot an hochwertigen Druckdienstleistungen gemacht. Fink druckt Zeitschriften, Prospekte, Faltschachteln, Lebensmittelverpackungen, Postwurfsendungen, Postkarten, Visitenkarten und Kalender. Darüber hinaus produziert die Druckerei eine Wochenzeitung, handgefertigte Leder-Notizbücher und eindrucksvolle Kalender.

Die Investition der Fink-Gruppe in die Jet Press 750S HSM steht im Einklang mit dem langjährigen Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit. Die wässrigen Tinten enthalten keinerlei gefährliche Stoffe und gewährleisten mehr Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit. Die innovative Bauweise der Maschine gestattet die Abführung und Nutzung der Druckprozesswärme zum Beheizen anderer Produktionsbereiche und maximiert so die Energieeffizienz.

»Die wässrigen Tinten der Jet Press sind umweltverträglicher und fördern die Arbeitssicherheit für unsere Mitarbeiter«, so Fink. Das Unternehmen setzt auf eine nachhaltige Produktion. Materialien werden aus der Region im Umkreis von 100 km bezogen und die Druckprodukte sollen möglichst kompostierbar sein. Die wässrigen Tinten der Jet Press passen zu dieser Philosophie und sorgen darüber hinaus für eine größere Arbeitssicherheit.

Die als Ergänzung zur Jet Press 750S HSM angeschaffte Revoria Press PC1120 trägt mit Weiß, Gold, Silber, der Möglichkeit zum Bedrucken langer Banner und kleiner Formate zu mehr Flexibilität bei. Im Tandem optimieren die neuen Druckmaschinen die Arbeitsabläufe und gestatten mit ihrer beispiellosen Druckqualität die Erfüllung vielfältiger Marktanforderungen.

Die neuen Drucklösungen erschließen dem Unternehmen außerdem neue Märkte und stellen ein attraktives Angebot für Kunstgalerien und Kunden aus der Mode-, Auto- und Fotobranche dar. »Dank der hervorragenden Druckqualität konnten wir sehr anspruchsvolle Kunden gewinnen, z. B. Medienagenturen und Modedesigner«, so Fink. »Durch die beispiellose Detail- und Farbgenauigkeit der Jet Press heben wir uns von unseren Mitbewerbern ab.«

