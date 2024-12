Digitaldruckmaschine revolutioniert die Metalldekoration

Koenig & Bauer MetalPrint und Reynolds Services, Inc., ein renommierter Hersteller von Metallverpackungen, haben einen bedeutenden Schritt in Richtung einer digitalen Zukunft der Metallverpackungsindustrie unternommen. Der Druckmaschinenhersteller hat mit der MetJET ONE eine revolutionäre Lösung für die digitale Metalldekoration entwickelt. Die gesamte Produktionslinie bietet Flexibilität und eine herausragende Druckqualität, sodass Kunden künftig ganz einfach auch individualisierte Metallverpackungslösungen realisieren können.

Reynolds Services, Inc. hat sich bewusst für den Standort RSI Metal Litho Greenville entschieden, um diese innovative Technologie zu implementieren. Durch die strategische Entscheidung kann das Unternehmen nun auch für kleinste Auflagen innovative, maßgeschneiderte und nachhaltige Verpackungslösungen anbieten. Nach erfolgreicher Abnahme in Deutschland ist die Installation für das erste Quartal 2025 am Kundenstandort geplant. Im Zuge des Technologie-Partnerschaftsabkommens wird die Leistungsfähigkeit am Kundenstandort validiert und während einer Testphase unter realen Produktionsbedingungen auf Herz und Nieren geprüft.

»Wir haben uns sehr gefreut, das Team von Koenig & Bauer MetalPrint Ende Oktober beim Factory Acceptance Test in Stuttgart begleiten zu dürfen und zu sehen, wie unsere neue digitale Druckmaschine MetJET ONE einwandfrei funktioniert«, erklärt John Frangakis, CEO von Reynolds Services, Inc. »Wir haben uns für die MetJET ONE entschieden, weil sie außergewöhnliche Vorteile bietet, wie etwa hervorragende Digitaldruckqualität, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und eine modulare und anpassbare Linienkonfiguration. Diese Digitaldrucklösung ermöglicht unseren Kunden, individuelle Druckaufträge in sehr kleinen Auflagen zu bestellen.«

Die MetJET ONE vereint das Know-how von Koenig & Bauer MetalPrint in den Bereichen Sheet Handling und Systemtechnik mit der hochmodernen Inkjet-Technologie von Durst und bietet eine vollständig flexible Lösung.