Digitaldruck unterstützt die Wiederbelebung von Vinylplatten

Mit einer mehr als 25-jährigen Tradition und einem talentierten Team von über 100 Fachleuten setzt Microforum kontinuierlich neue Maßstäbe für kreative Verpackungs- und Drucklösungen. Aufbauend auf mehr als fünf Jahren erfolgreicher In-House-Produktion hat das Unternehmen seine Kapazitäten mit der HP Indigo 18K erweitert, die Durchlaufzeiten verkürzt und sich neue Möglichkeiten für kreative Print-Designs ins Haus geholt.

»Die Technologie von HP gibt uns das Vertrauen, Grenzen zu überschreiten und in neue Möglichkeiten zu investieren«, sagte Frank Stipo, Geschäftsführer der Microforum Services Group. »Die HP Indigo 18K ermöglicht es uns, mehr Arbeit intern zu erledigen, unsere Produktivität zu verdoppeln und die hochwertigen, designorientierten Lösungen zu liefern, die unsere Kunden verlangen. Das größere B2-Format hat neue Möglichkeiten für hochwertige Verpackungen und personalisierte Anwendungen eröffnet.«

Das Unternehmen wickelt bis zu 95 % seines Druckvolumen intern ab, wodurch Microforum eine bessere Kontrolle über Qualität, Durchlaufzeiten und Konsistenz hat. Mit der HP Indigo 18K wurde die Produktionskapazität so skaliert, dass sie den hohen täglichen Volumina gerecht wird und das Unternehmen bei jedem Projekt außergewöhnliche Ergebnisse liefern kann. Dank fortschrittlicher Funktionen wie weißer Tinte, Silberbeschichtung und Rapid Prototyping kann Microforum schneller auf Kundenwünsche reagieren und neue Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Luxus und Maßanfertigungen erschließen.

Ein herausragendes Beispiel für diese Innovation ist die Zusammenarbeit von Microforum mit IYK bei einem Projekt für das Museum of Modern Art (MoMA) in New York. Bei dieser Initiative entwarf IYK das digitale Erlebnis und lieferte die proprietäre NFC-Technologie, während Microforum die NFC-fähigen Postkarten herstellte, mit denen Besucher exklusive digitale Erinnerungen freischalten konnten. Das Projekt zeigte, wie physischer Druck und intelligente Technologie nahtlos miteinander verschmelzen können, um die Wirkung einer Ausstellung zu verstärken, indem taktiles Design mit digitaler Konnektivität kombiniert und der bleibende Wert des Drucks in einer digitalen Welt bekräftigt wird.

