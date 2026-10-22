Digital ergänzt Offset: Neue Spielräume im Faltschachteldruck

Die Rahmenbedingungen ändern sich, und die Richtung ist klar. Die Auflagengrößen schrumpfen, da Markeninhaber immer mehr Artikel, regionale Varianten und Werbezyklen verwalten müssen – und das alles unter immer engeren Zeitvorgaben. Aufträge, die früher die Wirtschaftlichkeit konventioneller Druckmaschinen rechtfertigten, tun dies zunehmend nicht mehr. Die Verarbeiter, die dies frühzeitig erkennen und die Fähigkeit aufbauen, kürzere, schnellere und vielfältigere Aufträge profitabel abzuwickeln, sind diejenigen, die sich langfristigen Erfolg sichern.

Der digitale Tintenstrahldruck ist für diese Bedingungen geradezu dafür geschaffen. Keine Druckplatten, kein Rüstabfall und Auftragswechsel, die sich in Minuten statt in Stunden bemessen lassen. Die SpeedSet Orca von Agfa verarbeitet bis zu 11.000 B1-Bögen pro Stunde auf einer Substratpalette von 0,2 mm dickem Papier bis zu 2 mm dicker Mikrowelle – das bedeutet, dass sie Faltschachteln, regalfertige Verpackungen und Mikrowelle in einer einzigen Druckmaschine verarbeitet.

Anpassung ist kein Ersatz

Verarbeiter, die in digitale Kapazitäten investieren, wenden sich nicht vom Offsetdruck ab. Bei extrem hohen Auflagen mit stabilen Druckvorlagen ist die Wirtschaftlichkeit konventioneller Druckmaschinen nach wie vor im Vorteil, und daran wird sich wohl auch nichts ändern. Was der Digitaldruck den Faltschachteldruckern bietet, ist die Möglichkeit, Aufträge anzunehmen, die im Offsetdruck ineffizient zu bewältigen sind: die Testauflage von 500 Stück, die 48-Stunden-Durchlaufzeit oder die Einführung einer Werbeaktion mit sechs Artikelnummern, die in zwei Wochen im Regal stehen muss. Das sind genau die Aufträge, die Markeninhaber zunehmend benötigen, und Verarbeiter lehnen diese in der Regel ab oder bieten sie mit Verlust an.

Durch die Integration in die Asanti-Workflow-Software von Agfa arbeitet der SpeedSet Orca zudem nicht isoliert. Auftragsplanung, Farbmanagement und Produktionsplanung sind automatisiert, was die Abhängigkeit von fachspezifischem Know-how verringert und eine gleichbleibende Ausgabe auch mit schlankeren Teams ermöglicht.

Der richtige Zeitpunkt

Der Digitaldruck von Faltschachteln entwickelt sich rasch von einer Nischenkompetenz zu einer unverzichtbaren Fähigkeit. Das liegt nicht daran, dass er den etablierten Offsetdruck ersetzt, sondern daran, dass er diesen perfekt ergänzt. Faltschachteldrucker, die sich jetzt digitale Kompetenzen aufbauen, positionieren sich damit vor der Marktentwicklung.