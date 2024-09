»die3« erhält Red Dot Award 2024

Der Red Dot Award zählt zu den renommiertesten und größten Design-Preisen der Welt. Mehr als 18.000 Einreichungen aus über 70 Nationen bewertet die internationale Fachjury jährlich. 2024 wurde mit dem Geschäftsbericht 2022 der Euram Bank die Arbeit von die3 prämiert. Die Dornbirner Branding- und Kommunikationsagentur setzt damit die preisgekrönte Gestaltung der Geschäftsberichte der Wiener Privatbank fort.

Der Red Dot Award in der Kategorie »Brands & Communication Design« folgt auf German Brand Awards und German Design Awards für die Geschäftsberichte 2018 und 2021. »Diese bedeutende Anerkennung ist eine Bestätigung für unsere kreative Arbeit, die das Bankgeschehen unseres Kunden relevant und authentisch porträtiert«, freut sich die3-Geschäftsführer Alex Welzenbach.

Vertrauen als wichtigste Ressource

Der Geschäftsbericht 2022 beleuchtet das Thema Vertrauen. »Vertrauen ist in unserer heutigen Zeit erforderlich. Das sagt jedoch jeder – vor allem in der Politik und Finanzwelt – und weckt, indem er es sagt und wie er es sagt, oft Misstrauen. Der Geschäftsbericht ‚Anatomie des Vertrauens‘ durchleuchtet und bewertet einen Begriff oder besser einen Zustand, der nichts mit Glauben zu tun hat – und doch jenseits alles Prüfbaren und alles sicheren Wissens erst beginnt«, erläutert die3-Kreativdirektor Mario Lorenz die Idee und deren Gestaltung. Der Preis wird am 1. November im Konzerthaus Berlin bei der Red Dot Gala feierlich verliehen.

