Die Zukunft des kommerziellen Drucks aus der Sicht von HP

Auf den Hunkeler Innovationdays zeigt HP, wie seine Technologien einen neuen Standard für die digitale Druckproduktion setzen: mit der ersten Live-End-to-End-Lösung für die Buchproduktion. Dabei werden 750 fertig gebundene Bücher aus leeren Bögen und Rollen gedruckt. Die Demo vereint die Leistungsfähigkeit der HP Indigo und HP PageWide Technologien mit der Intelligent Automation Plattform von HP. Haim Levit, Senior Vice President und Division President, HP Industrial, spricht davon: »Unser Engagement besteht darin, unsere Kunden mit modernster Technologie auszustatten, damit jeder Druckauftrag mit Präzision, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgeführt werden kann. Durch die Standardisierung der intelligenten Automatisierung in unserem gesamten Druckmaschinenportfolio steigern wir nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern setzen auch neue Maßstäbe für Qualität und Innovation in der Branche.«

HP Indigo 120K und 18K halten, was sie versprechen

Im März 2024 stellte HP zwei neue Druckmaschinen vor, die Kunden bei der Umstellung auf den Digitaldruck unterstützen und ihnen eine bessere Anpassung an die Marktanforderungen ermöglichen. Weniger als ein Jahr nach der Ankündigung der beiden Digitaldrucksysteme profitieren Kunden bereits von deren Vorteilen bei hochwertigen kommerziellen Anwendungen. Durch das B2-Format beschleunigen sie den Wandel von analog zu digital. Der deutsche Druck- und Mediendienstleister Limego war einer der ersten Beta-Kunden, der die HP Indigo 120K installierte. Seitdem kann Limego zum ersten Mal die gesamte Produktion im eigenen Haus abwickeln, wodurch große Auflagen nicht mehr an Offset-Spezialisten ausgelagert werden müssen. »Unser Betatest der HP Indigo 120K Digital Press hat die Art und Weise, wie wir unser Geschäft hier bei Limego betreiben, wirklich verändert. Dank der Geschwindigkeit und Produktivität, die diese neue und innovative Digitaldruckmaschine bietet, sind wir jetzt in der Lage, alles im eigenen Haus mit einer echten Offsetumsetzung zu produzieren. Sie ist einfach zu bedienen, die Qualität ist gegeben, und sie produziert Hunderte von Aufträgen pro Tag«, so Dirk Reinhardt, Mitglied des Vorstands von Limego.

HP PageWide Advantage 2200 sorgt für mehr Flexibilität und Produktivität

HP PageWide führt eine kleinere, kosteneffiziente neue Konfiguration für sein HP PageWide Advantage 2200 Inkjet-Rollendrucksystem ein. Die neue Konfiguration verfügt über ein Ein-Zonen-Trocknungssystem und ein passives Bahnkühlungsmodul, mit dem Kunden Schwarzweiß- und Vollfarbaufträge für eine breite Palette von ungestrichenen und gestrichenen Anwendungen effizient drucken können.

Die neue Konfiguration wurde für Druckdienstleister entwickelt, deren primäres Druckangebot ungestrichene Medien umfasst. Sie bietet die Möglichkeit, hochwertige Akzidenzdruckanwendungen auf gestrichenen Offsetmedien zu realisieren. Bei gleichzeitiger Optimierung der Gesamtdruckkosten ist die Druckmaschine in der Lage, mit dem leistungsstarken neuen PageWide Performance Economy Color-Druckmodus Farbaufträge mit bis zu 800 fpm/244 mpm zu drucken[4]. Die neue Konfiguration basiert auf einer modularen Plattform und lässt sich mit zusätzlicher Trocknung und Bahnkühlung aufrüsten, so dass Druckdienstleister ihre Kapazitäten mit dem Wachstum ihres Unternehmens erweitern können.

Integrierte Buchproduktion

Auf den HID demonstriert HP eine voll integrierte Buchproduktionslinie, die von der HP Intelligent Automation Plattform, PrintOS, orchestriert wird. Der hohe Durchsatz und das hohe Produktionsvolumen unterstreichen die Stärke der industriellen Digitaldrucktechnologie von HP. Die Produktionslinie zeigt Publishing, Direktmailing und eine Vielzahl kommerzieller Anwendungen wie Print-on-Demand, Grußkarten und Fotobücher. Durch den Einsatz von HP Site Flow, intelligenter Nearline-Automatisierung mit HP PageWide Smart Workcell Controller und Partnertechnologie von Hunkeler, Harris & Bruno, Müller Martini, IDEAL, Movigo und Spencer Metrics produziert diese Lösung live mehr als 750 Bücher, kann aber bis zu 2.000 Bücher pro Stunde produzieren.

