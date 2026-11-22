Wie lassen sich Türpaneele sicher transportieren, Küchenherde passgenau verpacken und edle Weine aufmerksamkeitsstark präsentieren? Die Antworten darauf liefern die Wellpappe Austria Awards 2026. Bei der zwölften Auflage des Wettbewerbs standen heuer 38 Einreichungen zur Wahl. Vergeben wurden die Awards in den Kategorien kreativ, konstruktiv, Point of Sale, Display, nachhaltig und Nachwuchs. Hinzu kam der Sonderpreis Wellpappe Druck für außergewöhnliche Druck- und Veredelungslösungen.

Maßgeschneiderte Verpackung statt Leerraum

»Eine gute Verpackung schützt das Produkt, nicht den Leerraum«, sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. »Die ausgezeichneten Projekte zeigen, was durchdachte Konstruktion und Gestaltung gemeinsam leisten: Sie schützen die Ware, nutzen den verfügbaren Platz und erleichtern die Abläufe in Industrie, Logistik und Handel. Entscheidend ist, dass eine Wellpappe-Lösung im Alltag überzeugt.«

Auszeichnung mit internationaler Perspektive

Die prämierten Projekte erhalten eine vom Holzkünstler Stefan Kresser gestaltete Original-Trophäe. Darüber hinaus berechtigen Nominierung und Gewinn zur Teilnahme am WorldStar Packaging Award. Damit eröffnet der österreichische Wettbewerb den Ausgezeichneten auch eine internationale Bühne.

Verleihung Wellpappe Austria Award 2026 Verleihung Wellpappe Austria Award 2026 Verleihung Wellpappe Austria Award 2026 Verleihung Wellpappe Austria Award 2026 Verleihung Wellpappe Austria Award 2026 Verleihung Wellpappe Austria Award 2026 Verleihung Wellpappe Austria Award 2026 Verleihung Wellpappe Austria Award 2026

Die Gewinner 2026

Kategorie Wellpappe Kreativ

Trageverpackung für Geberit Rohrschellen, eingereicht von Rondo Ganahl, Frastanz, für Geberit. Die clevere Verpackungslösung, die Plastik vollständig ersetzt.

Kategorie Wellpappe Konstruktiv

Teleskopverpackung Doorsafe eingereicht von DS Smith Packaging Austria, Kalsdorf, für Rotofrank Austria. Der perfekte Maßanzug aus Wellpappe, robust, durchdacht und ideal für den weltweiten Versand.

Kategorie Wellpappe Point of Sale

Stibitzer Follow the Fox, eingereicht von Margarethner Verpackungsgesellschaft, für Stibitzer. Der perfekte Eye-Catcher aus Wellpappe.

Kategorie Wellpappe Displays

Kotányi Everyday Display, eingereicht von Margarethner Verpackungsgesellschaft m.b.H. für Kotányi. Ein Verkaufs-Talent aus Wellpappe, das die Gewürzdosen perfekt zur Geltung bringt.

Kategorie Wellpappe Nachhaltig

Scheinwerferverpackung ECO TWIN, eingereicht von Dunapack Packaging Mosburger, Wien, für Stanley Electric. Die Industrieverpackung mit integrierter Knautschzone.

Kategorie Wellpappe Nachwuchs

Flexible Schutzeinlage, eingereicht von Mondi Grünburg. Die Logistik-Innovation aus Wellpappe, entwickelt von Jungdesignerin Lina Koock.

Sonderpreis für herausragende Druckgestaltung

Stibitzer Follow the Fox, eingereicht von Margarethner Verpackungsgesellschaft, für Stibitzer. Geniales Design, hochwertig gedruckt.

www.wellpappe.at