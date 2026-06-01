Die schönsten Bücher Österreichs: 15 Gewinnertitel stehen fest

Kunst- und Kulturminister Andreas Babler: »Bücher sind Kunstwerke. Nicht nur im Inhalt, sondern auch in ihrer Form. Zu oft werden die gestalterischen und handwerklichen Komponenten unserer Buchproduktion vergessen, oder stehen im Schatten des Inhalts. Jahr für Jahr holt der Preis >Die schönsten Bücher Österreichs< die künstlerischen Leistungen in diesem Bereich auf die Bühne und bringt dem Engagement und der Expertise, die in die Gestaltung eines Buches fließen, Anerkennung und Wertschätzung entgegen. Die Ergebnisse Ihrer Arbeit sind eine Bereicherung für das österreichische und internationale Kunstbuchgeschehen und – die größte Auszeichnung – ein ganz besonderer Schatz für jedes Bücherregal.«

Die eingereichten Bücher wurden von der Jury in folgenden Kategorien bewertet:

I. Allgemeine Literatur: Belletristik und Gedichtbände

II. Allgemeine Sachbücher, Kochbücher und Ratgeber, regionale und historische Bildbände

III. Kinder- und Jugendbücher, Graphic Novels

IV. Zeitgenössische Kunstbände, Fotokunst, Architektur, Ausstellungskataloge

V. Lehr- und Schulbücher, wissenschaftliche Publikationen

VI. Sonderproduktionen (mit ISBN) und/oder Bücher, die nicht in den Handel gelangen

Die 15 Gewinnertitel:

da fraunz und da koal | Literaturedition Niederösterreich | Gestaltung: Atelier Renate Stockreiter | Druck: Gerin | I

Dead Dove: Do Not Eat | Mark Pezinger Books | Gestaltung: Astrid Seme, Studio | Druck: Gugler | I

Der Patriarchatsindex | Falter Verlag | Gestaltung: Falter Verlag / Lenka Reschenbach | Druck: Florjančič tisk | II

Zentren geistiger Stadterweiterung | ALBUM VERLAG | Gestaltung: seite zwei (Christoph Schörkhuber, Stefan Mayer, Christian Begusch) | Druck: GRASPO CZ | II

OPUS TROPUS – Lukas Weidinger | 2b press | Gestaltung: Benjamin Buchegger, Paul Bowler | Druck: buchdrucker.at | III

Ashley Hans Scheirl | Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König | Gestaltung: Beton | Druck: Gerin | IV

Civa | Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König | Gestaltung: Manuel Radde & Philipp Doringer | Druck: Gugler | IV

FRANKIE | Verlag für moderne Kunst und Archivorum x M | Gestaltung: EXEX: Jana Lill, Elsa Kubik, Katharina Luger, Christian Schlager, Malika Teßmann | Druck: Gerin | IV Lukas Thaler. Blush on a wrinkled cheek | formerlynotknown-press | Gestaltung: Marie Artaker | Druck: Gugler | IV

Smoke, Birds, Pun, Crisis | Textem Verlag | Gestaltung: Theresa Hattinger | Druck: Gugler | IV

Wotruba International | Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König | Gestaltung: Astrid Seme | Druck: Gerin Buch | IV

Contingent Agencies | Hatje Cantz Verlag | Gestaltung: Alexandra Möllner & Marie Artaker | Druck: Gugler | V

Design Academy Eindhoven Graduation Catalogue 2025 | Design Academy Eindhoven | Gestaltung: Philipp Doringer | Druck: Gerin | V

Anders werden | Eigenverlag | Gestaltung: Laura Besler | Druck: Thurnher Druckerei | VI

Rotting Sounds | Mark Pezinger Books | Gestaltung: Astrid Seme Studio | Druck: Simsa | VI

Präsentation der schönsten Bücher

Die prämierten Titel sind voraussichtlich im Dezember 2026 im Rahmen der Ausstellung »Die schönsten Bücher aus sieben Nationen – Österreich, Deutschland, Niederlande, Schweiz, Slowenien, Tschechien, Ukraine« in der Hauptbibliothek Wien zu sehen und werden bei internationalen Messen wie der Leipziger Buchmesse, der Frankfurter Buchmesse und der Buch Wien 26 gezeigt. Die 15 prämierten Bücher sind außerdem der Beitrag Österreichs zum internationalen Wettbewerb »Die schönsten Bücher aus aller Welt.«

HVB-Präsident Benedikt Föger: »In jeder Seite eines Buches verdichtet sich eine Vielzahl an Entscheidungen, die die Verlage gemeinsam mit ihren Gestalter*innen und Hersteller*innen zu treffen haben. Immer auch in Hinblick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Von Typografie und Layout bis hin zu Papier, Druck und Bindung bleibt vieles im Hintergrund, prägt aber ganz wesentlich, wie wir ein Buch wahrnehmen und erleben. Die ausgezeichneten Bücher führen diese oft kaum sichtbare Arbeit vor Augen und zeigen, mit welcher Sorgfalt, welchem künstlerischen Anspruch und welcher Liebe zum Detail hier gearbeitet wird. Sie stehen exemplarisch für die Qualität und Vielfalt der Buchkunst in Österreich und machen deutlich, dass jedes Buch das Ergebnis eines vielschichtigen Prozesses ist. Ich gratuliere allen Preisträger*innen herzlich zu dieser hochverdienten Auszeichnung.«

Der Wettbewerb um die schönsten Bücher Österreichs erfolgt mit freundlicher Unterstützung von Holzhausen, der Buchmarke der Gerin Druck GmbH, der Buchbinderei Papyrus, SALZER PAPIER und dem Verband Druck Medien Österreich.

www.hvb.at