Die Held*innen der Werbetechnik

Die GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH bietet als Outsourcing-Partner Dienstleistungen nach internationalen Industrie- und Qualitätsstandards an. Dem Unternehmen gelingt es in den Bereichen Elektro, Metall, GW Service, Werbetechnik und Textil, die hohen Kundenerwartungen zu erfüllen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 560 Mitarbeiter*innen – davon 70 Prozent Menschen mit besonderen Behinderung. Durch die intensive Zusammenarbeit der einzelnen Geschäftsfelder ergeben sich zahlreiche Synergien. »In nahezu jedem Geschäftsfeld werden Beschriftungen und Druckerzeugnisse benötigt«, schildert Günter Haberleitner und führt konkrete Beispiele an. Beim Schaltschrankbau etwa stamme das Metallgehäuse aus dem Geschäftsfeld Metall, die Verkabelung aus dem Geschäftsfeld Elektro und die Beschriftungen am und im Schrank von der Werbetechnik. »Diese geschäftsfeldübergreifende Zusammenarbeit erhöht unsere Effizienz und Qualität ganz erheblich.«

Breit aufgestellter Maschinenpark

Jährlich nutzen und 2600 Kund*innen die Dienstleistungen im Umfeld der Werbetechnik. Auf der Kundenliste finden sich Namen wie Rosenbauer, APV, Spar sowie die Sparkasse NÖ Mitte West AG. Für diese Unternehmen werden Werbebanner, Schilder aller Art, Aufkleber, Folierungen, KFZ-Beschriftungen, Firmenstempel, Werbeartikel und Objektbeschriftungen angefertigt. Aktuell sind rund 40 Mitarbeiter*innen inklusive fünf Lehrlinge in diesem Bereich tätig. Sie können auf einen breit aufgestellten und leistungsfähigen Maschinenpark zurückgreifen. Dazu gehören HP-Latexdrucker mit einer Druckbreite von 320 cm, zwei UV-Drucker von Mimaki, zwei Summa-Cutter und mehrere Trotec-Lasercutter sowie CNC-Graviermaschinen.

»Beim Ausbau unserer Technik setzten wir auch auf die Expertise der Europapier Werbetechnik und haben gemeinsam eine optimale Lösung gefunden, um unsere Produktionskapazitäten und Anwendungsmöglichkeiten auszubauen«, betont Günter Haberleitner. Mit der Installation des UV-LED-Flachbettdruckers Mimaki JFX 500-2131 habe man sich eine Lösung ins Haus geholt, mit der sich sämtliche gängigen Platten bis zu einem Format von 2 x 3 m direkt bedrucken lassen. Dadurch können man wesentlich schneller auf Kundenanforderungen reagieren sowie neue Produkte andenken und umsetzen. Ein wichtiger Aspekt in Verbindung mit der Installation des Mimaki-Druckers ist das Thema Nachhaltigkeit: Durch das direkte Bedrucken der Platten könne man jährlich rund 8000 m² Folie einsparen und so den CO₂-Fußabdruck verbessern.

Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

Neben einer ganzen Reihe von technischen Features – etwa dem Microstepping, mit dem eine 2-Punkt-Schrift lesbar dargestellt werden kann, oder die Arbeitsgeschwindigkeit von zu 45 m²/h mit CMYK und Weiß – überzeugt das Preis-Leistungsverhältnis des Flachbettdruckers Mimaki JFX 500-2131, zumal er nur im Einschichtbetrieb zum Einsatz kommt. »Da wir schon seit Jahren mit Systemen von Mimaki arbeiten, war uns die Technologie vertraut und der Schulungsaufwand hielt sich absolut in Grenzen«, so Günter Haberleitner und betont, dass man während der gesamten Projektphase von der Europapier Werbetechnik professionell beraten wurde und die Installation eine absolute Punktlandung war. Mit diesem Projekt hat die Europapier Werbetechnik die Partnerschaft mit Mimaki ausgebaut und auf ein neues Niveau angehoben.

