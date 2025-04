»Die Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair«

Zu den zahlreichen Teilnehmer*innen der Fanzineist zählen: 51 Personae (Shanghai), A. T. Pratt (New York City), BilderNische (Innsbruck), BL8D (Tallinn / Florenz), CAVIE Project (Mailand), Wagon + Goo (Berlin), Spyros Rennt (Berlin), Set Margins’ publications (Eindhoven), RudeFish (London), profundo ediciones (Buenos Aires / Berlin), Die Angewandte – Department of Drawing and Printmaking (Wien), Jeroen Funke (Den Haag), Red Letter Distro (Wellington) und viele mehr.

Das Messeprogramm bietet ein vielfältiges öffentliches Rahmenprogramm mit Talks, Präsentationen, Konzerten, Screenings und Hands-on-Workshops. Zu den Highlights zählen: Anna Frey – Bookbinding Workshop, Deniz Beser – In Zines We Trust – Zine Workshop, Anna-Maria Wolf & Nicole Tanneberger – book:collage:book Workshop, Charlotte Hornung – Fluo Pop: 45-minütiger Stencil-Druck Workshop. Diese Formate laden Besucher*innen ein, aktiv in die Welt des unabhängigen Publizierens einzutauchen und kreative Techniken zu entdecken.

Talks & Präsentationen u. a.: Jan Grambow – A Daily Job / Comics Zine, Tehran Zine and Its Space – Die Rolle von Zines in der iranischen Kunstszene, ArtiViStory Collective – Comics als Stimme der Jugend und städtischen Innovation in Rumänien, Boris Contarin – The rich kid’s dilemma – Über Neid von fffllleeessshhh,Vera Koss – Hunde in Pullovern im Dwapara Yuga, Kerry Ann Lee – Evolution von Red Letter (Zine Distro), Zines in Aotearoa / Neuseeland, The Rock Retreat Gibraltar – Eine Zine-Geschichte über Frauen & Zuhause, und viele mehr… Freue dich auf Musik von: Elektro Hafiz, Tutti Dilemma, Wiener Planquadrat, Alexander Zaloopin, La Washa, TJ Tall, Arda Yildiz, Everyday I am Evi`ing, Winamp Power, THAO und weiteren Acts. Video-Screenings und Online-Ausstellungen zeigen internationale Zine-Künstler*innen auf Plattformen wie fanzineist.com, YouTube und Instagram.

Besuchszeiten:

Mai: 16:00 – 21:00 // Party bis 23:30 Mai: 13:00 – 20:00 // Party bis 23:00 Mai: 12:00 – 18:00

Adresse: Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien (Semperdepot), Lehárgasse 6–8, 1060 Wien Eintritt frei

Weitere Infos: