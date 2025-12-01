Die digitale B2 Sheetfed Factory

Die varioPress iV7 befindet sich gerade im Betatest und soll ab dem 2. Quartal 2026 kommerziell verfügbar sein. Ab Januar 2026 können Demos im Canon Customer Experience Centre in Venlo, Niederlande, vereinbart werden. Aufgrund des maximalen Druckformats von 74,4 × 61,4 cm (B2+) können bis zu sechs DIN-A4-Seiten auf dem Bogen platziert werden. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 8.700 B2-Bogen/Std. im 4/0-Modus ist varioPress iV7 auf den Mehrschichtbetrieb ausgelegt. Dank der offenen Schnittstellen via JDF/JMF lässt sich die varioPress iV7 in eine Vielzahl von bestehenden Workflow-Systemen integrieren.

Durch den Einsatz eines Primers, der partiell aufgebracht wird, kann ein breites Spektrum an Papiersorten verarbeitet werden. Durch die gerade Bogenführung sind Grammaturen bis zu 450 g/m2 bedruckbar. Die Maschine arbeitet mit Piezo-Druckköpfen, die wasserbasierte Tinten mit Polymerpigmenten verarbeiten. Aufgrund der wasserbasierten Tinten ist die Maschine mit entsprechenden Trocknern ausgestattet. Woraus sich auch die Länge der Maschine von über 15 Metern erklärt. Die Auflösung liegt bei 1200 × 1200 dpi. Die während der Präsentation produzierten Drucke konnten qualitativ durchwegs überzeugen.

Jennifer Kolloczek, Senior Director, Marketing & Innovation, Production Printing, Canon EMEA, kommentiert: »Mit einer großen weltweiten Basis an installierten Rollen- und Bogendruckmaschinen haben wir fundiertes Fachwissen gesammelt, das wir in die Entwicklung dieser B2-Bogendruckmaschine, der varioPRESS iV7, einfließen lassen, um die Produktionsherausforderungen der Druckereien zu bewältigen und weitere Anwendungsmöglichkeiten zu erschließen. Insbesondere möchten wir Druckereien dabei unterstützen, die arbeitsintensiveren Kleinauflagen, die derzeit auf Offsetdruckmaschinen gedruckt werden, auf die produktivste Bogen-Inkjetdruckmaschine auf dem Markt zu verlagern, ohne dass Medien oder Bindungsanlagen gewechselt werden müssen, da das B2-Format beibehalten wird.«