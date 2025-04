Die CTP-Erfolgsgeschichte von Kodak geht weiter

Allerdings steht die Druckformherstellung im Offsetdruck heute vor ganz anderen Herausforderungen als noch vor drei Jahrzehnten. Angesichts sinkender Auflagen müssen mehr Druckplatten in kürzerer Zeit und mit gleichbleibend hoher Qualität bebildert werden. Darüber hinaus ist es wichtig, Fehler und Ausschuss zu minimieren und die Druckformherstellung stärker zu automatisieren, um sowohl in der Druckvorstufe als auch im Drucksaal mehr Effizienz und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Mit über 26.000 verkauften Plattenbelichtern seit 1995 ist Kodak einer der größten Hersteller von CTP-Systemen mit einem umfassenden Angebot, das von 4-Seiten- und 8-Seiten- bis hin zu großformatigen Plattenbelichtern reicht. Im Zentrum des CTP-Angebots von Kodak steht nach wie vor die SQUARESPOT Bebilderungstechnologie, die ein Höchstmaß an Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit für eine außergewöhnliche Tonwert- und Farbkonstanz über den gesamten Auflagendruck hinweg erreicht. Die Technologie bietet Bebilderung mit 10.000 dpi für den Akzidenzdruck und 5.000 dpi für den Zeitungsdruck. Ausstattungsmerkmale und Funktionen wie ein dynamischer Autofokus, automatische Temperaturkompensation und geometrische Kompensation tragen zu dem stabilen Bild bei. Darüber hinaus stellen Redundanzen im Thermokopf sicher, dass der Bebilderungsvorgang selbst dann fortgesetzt werden kann, wenn eine Laserdiode ausfällt.

Präzisionsbebilderung trifft auf überragende Produktivität

In Anbetracht der Veränderungen im Marktumfeld ist neben der Bildqualität und Stabilität auch ein hoher Plattendurchsatz von maßgeblicher Bedeutung. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, hat Kodak die Produktivität seiner MAGNUS, TRENDSETTER und ACHIEVE Plattenbelichter kontinuierlich gesteigert, aber auch den Stromverbrauch und den Wartungsaufwand erheblich reduziert. Beispielsweise kann der KODAK MAGNUS Q800 Plattenbelichter mit T-Speed Plus-Option alle 42,9 Sekunden eine Platte ausgeben. Damit erreicht er einen Durchsatz von bis zu 84 Platten pro Stunde und ist damit das weltweit schnellste CTP-System in der B1- bzw. 8-Seiten-Formatklasse. Und was Energieeinsparungen betrifft, verbrauchen aktuelle Plattenbelichter von Kodak bis zu 93 % weniger Strom als vergleichbare Maschinen anderer Anbieter.

Im Großformatbereich (VLF) zeichnet sich der neue KODAK MAGNUS Q3600 Titan Plattenbelichter als das vielseitigste CTP-System auf dem Markt aus. Er bietet hohe Produktivität und Zuverlässigkeit für die Plattenbebilderung im 4-Seiten-, 8-Seiten- und Großformat. Eine weitere innovative Lösung ist der KODAK MAGNUS Q4800 Plattenbelichter, das größte CTP-System der Welt, das extra großformatige (XLF) Plattenformate bis zu 1.600 x 2.870 mm für 96-Seiten-Rollenoffsetdruckmaschinen bebildern kann.

Die CTP-Automatisierung vorantreiben

Der Automatisierungsgrad ermöglicht eine praktisch bedienerlose Druckformherstellung und damit eine deutliche Kostensenkung. Dafür stehen eine Reihe von Optionen für vollautomatisches Laden- und Entladen der Platten im Programm. Druckereien können eine Lösung wählen, die am besten auf ihre geschäftlichen Erfordernisse zugeschnitten ist. So bietet Kodak zum Beispiel für den MAGNUS Q800 Plattenbelichter Optionen wie die Einzelkassetteneinheit (Single Cassette Unit, SCU), die Mehrkassetteneinheit (Multi-Cassette Unit, MCU), den Einzelpalettenlader (Single Pallet Loader, SPL) und den Mehrpalettenlader (Multi-Pallet Loader, MPL). Das MPL für den MAGNUS Q800 kann bis zu 3.200 Platten in bis zu vier verschiedenen Formaten vorhalten und ermöglicht so die Plattenbebilderung ohne menschliche Eingriffe über sehr lange Zeiträume.

Auch im Bereich der VLF- und XLF-Formate hat Kodak CTP-Automatisierungslösungen realisiert. Mit dem individuell konfigurierbaren XLF-Palettenladesystem bietet der MAGNUS Q4800 Plattenbelichter eine Online-Vorratskapazität für bis zu 4.800 Platten in bis zu acht verschiedenen Formaten. Beim MAGNUS Q3600 Titan Plattenbelichter sind sogar MPL-Konfigurationen möglich, die bis zu 7.800 Platten für das automatische Laden aufnehmen können. Darüber hinaus kann die Automatisierung durch die Fernsteuerungs- und Analysefunktionen der mobilen CTP Control App unterstützt werden. Sie ermöglicht es Mitarbeitern der Druckformherstellung, bis zu zehn Kodak Plattenbelichter von jedem Ort aus über mobile Geräte zu überwachen. Die App zeigt an, ob das CTP-System läuft oder aus irgendeinem Grund gestoppt hat. Außerdem liefert sie ausführliche Informationen zum aktuell in der Ausgabe befindlichen Auftrag, zu den Aufträgen in der Warteschlange, zum Zählerstand der aktiven Plattenkassette sowie zur Ereignishistorie und weiteren Einzelheiten.

Automatisiertes CTP und prozessfreie Platten: eine gewinnbringende Kombination

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit und umweltfreundlicheren Praktiken in der Druckwelt hat an Dynamik gewonnen. In diesem Zusammenhang ist der Wechsel von herkömmlichen Offsetplatten mit nasschemischer Verarbeitung zu prozessfreien SONORA Platten, mit denen alle Kodak Plattenbelichter voll kompatibel sind, eine attraktive Option.

Die Platten senken die Kosten in der Druckvorstufe und im Drucksaal. Sie verbessern die Nachhaltigkeit und tragen dazu bei, Auftragsdurchlaufzeiten zu verkürzen, indem sie die chemische Plattenverarbeitung und den damit verbundenen Verbrauch von Energie, Wasser und Chemikalien eliminieren. Sie werden einfach in einem vollautomatischen CTP-Prozess bebildert und können dann direkt zur Druckmaschine gebracht werden, wo sie für ein schnelleres und zuverlässigeres Einrichten mit weniger Makulatur sorgen.

Mit mehr als 1,1 Milliarden bebilderten Platten in den letzten 30 Jahren ist Kodak nach wie vor führend mit bahnbrechenden CTP- und Plattentechnologielösungen, die den Fortschritt vorantreiben und Druckereien in die Lage versetzen, ihr Geschäft in einer sich stetig wandelnden Branche profitabel auszubauen.

