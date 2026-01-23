Diamant MC 30: Der Einstieg in die Hardcover-Herstellung

Die Diamant MC 30 überzeugt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Takten pro Minute, kurzen Rüstzeiten und einem hohen Automatisierungsgrad. Damit bietet sie echte Wettbewerbsvorteile für Betriebe, die bisher manuell gearbeitet haben. Dank der bewährten Motion Control-Technologie, bekannt von der großen Schwester Diamant MC 60, ist die Maschine extrem flexibel.

Sie verwendet Einzelantriebe zum Beispiel an der Rundestation, bei den Transportketten oder der Einhängestation. Diese sorgen für präzise Bewegungen und eine Flexibilität, die man in dieser Maschinenklasse selten findet. Das führt laut Müller Martini zu weniger Stillstand und mehr Output. Beispielsweise ist der Anreiber servogetrieben und perfekt synchronisiert mit dem Paternosterschwert, so dass die Buchdecke optimal angerieben wird und der Block perfekt in der Buchdecke sitzt.

Automatisierung als Schlüssel

Automatisierte Kontrollen, wie die Kapitalzufuhr-, Block-Falschlagen- oder Doppeldeckenkontrolle erhöhen die Prozesssicherheit erheblich. In den Rundewalzen werden beispielsweise die Blockdicken kontrolliert, so dass alle Folgestationen korrekt eingestellt sind.

Es gibt eine zentrale Dateneingabe mit einer Messeinrichtung und einer klaren Visualisierung. Die verständliche Darstellung, Vorbereitung des nächsten Auftrags während laufender Produktion und Speicherung aller Produktionsdaten für schnelles Einstellen von Wiederholaufträgen macht die Einarbeitung für Mitarbeitende sehr leicht.

Zu den weiteren Featuren gehören, dass die Blockrücken gleichmäßig und kontrolliert gerundet werden. Das zweimalige Abpressen sorgt für einen dauerhaften, schönen Falz. Die Kapitalstation ist mit integriertem Vorschmelzer ausgestattet und sorgt für einen gleichbleibenden Leimauftrag. Zusätzlich verfügt der Diamant MC 30 über eine integrierte Hotmelt-Falzbeleimung.

Vielfalt ohne Kompromisse

Ein weiterer Pluspunkt ist die Produktvielfalt. Ob gerade oder runde Rücken, mit oder ohne Kapitalband – die Maschine deckt ein breites Spektrum ab. Produziert werden können Bücher mit unterschiedlichen Papiertypen, in einem großen Format- und Gramaturbereich. Es werden sowohl Hart- als auch Flexdecken sicher vereinzelt und verarbeitet.