Der Termin für die nächste drupa steht!

Die Druck- und Verpackungsindustrie befindet sich in einem dynamischen Wandel, der auch die Weiterentwicklung von Branchenveranstaltungen bedingt. Dies gilt gleichermaßen auch für die drupa, die ihren Stellenwert und ihre Relevanz als globale Leitmesse in 2024 erneut unter Beweis gestellt hat. »Die drupa 2024 war internationaler denn je, und die positive Atmosphäre in den Hallen spiegelte die Entschlossenheit der Branche wider, einen tiefgreifenden Wandel voranzutreiben, um durch Automatisierung, künstliche Intelligenz und gezielte Kooperationen eine nachhaltigere Druck- und Verpackungsindustrie zu schaffen. Und genau für diese wichtigen Ziele braucht es auch in Zukunft eine verlässliche Plattform, wie sie die drupa bietet. Es hat sich aber auch gezeigt, dass bei einer B2B-Messe mit einem sehr hohen Anteil an Entscheidern aus aller Welt die Verweildauer kürzer geworden ist. Deshalb wollen wir einen Messebesuch ermöglichen, der maximale Effizienz bietet“, erläutert Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf, diese Entscheidung.

Zur diesjährigen drupa gehörten 76 Prozent der Besucherinnen und Besucher dem Top- und Middle-Management an. »Wir sehen uns mit dieser Anpassung auch durch die Erfahrungen unserer Weltleitmessen wie der interpack und K, bestätigt, die vergleichbare Kundenprofile ansprechen und mit einer ähnlichen Laufzeit gut aufgestellt sind.« Denn der USP der drupa ist und bleibt die einzigartige Präsentation neuester Technologien und laufender Maschinen. Die neue Laufzeitregelung ermöglicht Ausstellern weiterhin, ein breit gefächertes Produktportfolio, Maschinen und Workflows sowie ein beeindruckendes Bühnenprogramm effektiv zu präsentieren und zu inszenieren.

Dr. Andreas Pleßke, Vorsitzender des drupa-Komitees und Vorstandsvorsitzender der Koenig & Bauer AG, unterstreicht die Bedeutung der Messe und unterstützt die neue Laufzeit: »Für Koenig & Bauer ist die drupa das unschlagbare Marketingformat, das hat die diesjährige Veranstaltung erneut untermauert. Die neue Laufzeit ab 2028 begrüßen wir ausdrücklich, da sie den veränderten Anforderungen der Branche gerecht wird, ohne die internationale Reichweite der Messe zu beeinträchtigen. Dies zeigt sich auch in der Beteiligung von Besuchern aus 173 Ländern, die die globale Strahlkraft der drupa unterstreichen. Es gibt kein anderes Format, das eine solche Aufmerksamkeit in der Branche erzeugt.« Die konzeptionelle Ausrichtung der drupa 2028, neues Key Visual und zukünftiger Claim werden der Branche in 2025 vorgestellt.

www.drupa.de