HP DesignJet XL 3800 – der Schnellste seiner Klasse

Unternehmen aller Branchen – von kleinen, familiengeführten Druckdienstleistern bis hin zu internationalen Konzernen – suchen nach innovativen Lösungen, um ihre Abläufe zu optimieren, Prozesse zu rationalisieren sowie das Anwendungsspektrum und den Kundenkreis zu erweitern. HP hat hier mit dem DesignJet XL 3800 MFP eine vielversprechende Lösung auf den Markt gebracht, die gerade Druckdienstleister, Copyshops, aber auch Hausdruckereien helfen wird, auf die gestiegenen Kundenanforderungen punkto Qualität und Lieferzeiten einzugehen. Der HP DesignJet XL 3800 deckt ein breites Anwendungsspektrum an, das sich von komplexen Plänen bis zu großflächigen Grafiken und Bildern erstreckt.

Unbeaufsichtigtes Drucken

Mit sechs A1-großen Farbseiten pro Minute ist der Drucker laut HP der Schnellste seiner Klasse – und das Ganze ohne langwieriges Aufwärmen. Einschalten – und nach nur 20 Sekunden liegt der erste Ausdruck in der Auslage. Umgerechnet auf eine Stunde liegt der maximale Output bei 360 A1-Farbseiten. Der HP DesignJet XL 3800 kann auf zwei Rollen zugreifen, was ein unbeaufsichtigtes Drucken über mehrere Stunden hinweg ermöglicht. Die Qualität ist sowohl im Schwarzweiß- als auch im Farbmodus sehr ansprechend. Feinste Linien als auch Bilder können detailgetreu auf Papier gebracht werden.

Zu den klassischen Anwendungsbereichen der HP DesignJet XL 3800 gehören Pläne, Konstruktionszeichnungen genauso wie Plakate, Poster, Banner und vieles mehr. Die pigmentierten FlexTech-Tinten sorgen für eine sehr gute Haltbarkeit der Farben auf den unterschiedlichsten Materialien. Das Spektrum reicht von gestrichenen und ungestrichene Papieren über fluoreszierende Plakatpapiere, herkömmliche Folien bis hin zu selbstklebenden Folien und vieles mehr.

Voll auf Nachhaltigkeit getrimmt

Da Platz in jeder Produktionsumgebung knapp ist, hat HP bei der Entwicklung den Fokus auf eine kompakte Bauweise gelegt. Gegenüber früheren Druckergenerationen konnte man eine Platzeinsparung von rund 20 Prozent erzielen. Bei HP wird auch das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben. Der XL 3800 besteht mindestens zu 33 Prozent aus recyceltem Material – der äußere Karton der Tintenpatronen ist hundertprozentig recycelbar und der Tintenbeutel ist aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Der HP-Inkjet-Drucker kann im Vergleich zu LED-Lösungen mit einem zehnfach geringeren Energieverbrauch punkten.

Zur einfachen Bedienbarkeit ist der HP DesignJet XL 3800 mit 15-Zoll-Display ausgestattet. Über die Benutzeroberfläche erfolgt die intuitive, selbsterklärende Bedienung des Druckers. Alle Funktionen – auch das »Scan & Copy« – erfolgen über das Display mit nur einem Klick. In der modernen Arbeitswelt sind die Sicherheitsrisiken angestiegen. Mit den integrierten HP Wolf Security-Maßnahmen ist der HP DesignJet XL 3800 in alle Richtungen hin abgesichert, was einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Ein Termin für eine ausführliche Demo des HP XL 3800 kann über die ACP TechRent GmbH vereinbart werden.

Weitere Informationen: