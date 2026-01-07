SUCHE
Der Duden Korrektor CC 21 für Adobe InDesign/InCopy 2026 ist da

Die Rechtschreib-, Grammatik- und Stilprüfung in Dudenqualität wurde von EPC für die neue Version 21.0 von InDesign und InCopy 2026 aktualisiert. EPC Consulting und Software GmbH hat die für den jährlichen Versionswechsel der Adobe Creative Cloud erforderlichen Anpassungen im Duden Korrektor für InDesign und InCopy vorgenommen und als Version 21 veröffentlicht.

InDesign/InCopy 2026

Neu hinzugekommen ist die intelligente Korrektur mit Festabständen. Mehrteilige Abkürzungen wie zum Beispiel »z. B.« werden mit Leerraum geschrieben. Ein Leerraum steht auch zwischen Zahl und Einheit »100 m«, zwischen Paragrafenzeichen und der folgenden Zahl »§ 12« oder bei einer Seitenangabe wie „S. 354“. Der Duden Korrektor korrigiert diese Leerräume seit Langem, wenn sie fehlen. Neu ist, dass jetzt statt des Leerzeichens standardmäßig das Achtelgeviert für diese Korrekturen benutzt wird. Das entspricht den typografischen Gepflogenheiten und hat den Vorteil, dass die so korrigierten Elemente eine Einheit bilden, die am Zeilenende nicht auseinandergerissen wird.

Weitere Verbesserungen

Die Rechtschreib- und Grammatikprüfung wurde weiter verbessert, beispielsweise bei der Korrektur von »das« und »dass« und der Eigennamenerkennung. Auch das Lexikon wurde aktualisiert. Der Duden Korrektor CC 21 kann unter www.epc.de heruntergeladen und 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Die Einzellizenz kostet 114,00 € und ist direkt bei EPC erhältlich. Der Preis für das direkte Upgrade von Version 20 beträgt 29,80 € (Preise jeweils zzgl. MwSt.).

