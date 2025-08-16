DATEV setzt neue Maßstäbe im Transaktionsdruck

DATEV gehört heute zu den größten IT-Dienstleistern und Softwarehäusern in Deutschland und unterstützt rund 2,8 Millionen Unternehmen, Selbstständige, Kommunen, Vereine und Institutionen. Mit Software, Cloud-Lösungen und umfassendem Know-how schafft das Unternehmen eine Grundlage für die digitale Zusammenarbeit zwischen dem Mittelstand und steuerberatenden Berufen. Mit über einer Milliarde Druckseiten pro Jahr betreibt DATEV auch ein leistungsstarkes Digital & Print Solution Center. DATEV unterstützt Unternehmen in der Kunden- und Mitarbeiterkommunikation mit einem umfassenden Angebot, das klassische Print-Dienstleistungen für beispielsweise Transaktionsdokumente, Policen und Kontoauszüge ebenso umfasst wie digitale Lösungen für den Versand von Geschäftspost sowie Services für die gesetzeskonforme Übermittlung von E-Rechnungen.

Mit der Investition in eine Ricoh Pro VC40000 kann DATEV diesen Geschäftsbereich ausbauen und neue Maßstäbe in puncto Produktivität und Druckqualität setzen. Das Drucksystem unterstützt das Unternehmen dabei, kürzere Lieferfristen einzuhalten, den Durchsatz für Farb-Anwendungen zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu senken. Das System erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 m/min bei einer Auflösung von 600 x 600 dpi und kann sogar auf eine Geschwindigkeit von bis zu 225 m/min aufgerüstet werden. Die Möglichkeit, mithilfe von Pigmenttinte Standard- und High-Quality-Drucke zu erzeugen, erhöhen die Flexibilität bei Druckaufträgen. Ein weiterer Vorteil ist die nahtlose Integration der Pro VC40000 in das bei DATEV genutzte Spooling- und Workflow-System.

Gunther Ruffing, Leitung Produktionsbereich DPSC bei DATEV eG, dazu: »Wir haben in die Ricoh Pro VC40000 investiert, da uns dieses Drucksystem Funktionen bietet, die unsere Produktivität steigern und uns somit den Ausbau des DATEV Digital & Print Solution Centers ermöglichen. Ricoh ist im gesamten Prozess außerdem ein starker Partner an unserer Seite. Das Unternehmen hat uns mit einem durchdachten Service- und Rolloutkonzept sowie fundiertem IT-Know-how bei der Lösungsentwicklung überzeugt. Auch die hochwertige Bauweise und die hohe Verfügbarkeit des Drucksystems waren für unsere Investition entscheidend, da wir sehr hohe Durchsatzzahlen haben und deshalb Systeme benötigen, auf die wir uns verlassen können.«.

