Während Auflagen sinken und die Zahl der Aufträge und Produktvarianten steigt, wächst der Aufwand für deren Abwicklung. Auch kleine Aufträge erfordern Angebote, Datenprüfungen, Planung und Rechnungslegung. Dirk Deroo, Gründer und CEO von Dataline, sieht deshalb außerhalb der eigentlichen Produktion zusätzliche Effizienzpotenziale. »Der nächste große Effizienzsprung findet vor und rund um Ihre Maschinen statt: in der Kalkulation, Auftragsabwicklung, Planung, Verwaltung und Entscheidungsfindung.«

Diese Abläufe bezeichnet Deroo als »unsichtbare Fabrik«. Gemeint sind die Prozesse und Informationsflüsse, die einen Auftrag vom ersten Kundenkontakt bis zur Rechnungsstellung begleiten. Manuelle Dateneingaben, Rückfragen per E-Mail und die Suche nach Informationen können dabei Zeit beanspruchen. Werden wiederkehrende Aufgaben von der Software übernommen, sollen Beschäftigte mehr Zeit für Kundenberatung, spezielle Aufträge und Entscheidungen erhalten.

Unternehmensdaten als Grundlage

Ein spezialisiertes Print-ERP bildet unter anderem Produktionsverfahren, Materialien, Veredelungen, Fremdleistungen und Logistik ab. Die Vernetzung dieser Informationen schafft nach Einschätzung von Dataline die Grundlage für eine weitergehende Automatisierung. KI soll dabei helfen, Informationen auszuwerten und Aufgaben innerhalb definierter Abläufe zu übernehmen.

»Ohne konkreten Unternehmenskontext bleibt KI vor allem ein intelligenter Assistent. Sobald KI Zugriff auf die Daten und Prozesse eines spezialisierten Print-ERP-Systems erhält, kann sie Informationen interpretieren, Entwicklungen vorhersagen, Entscheidungen treffen und Aufgaben automatisieren«, sagt Deroo.

Dataline verfolgt diesen Ansatz in den ERP-Lösungen MultiPress, Unik, DigiFlex und VG Seven. Die angekündigte KI-Suite umfasst mehrere Anwendungen. Estimaite soll Preisanfragen interpretieren und daraus Angebote erstellen. Planmaite unterstützt laut Anbieter die Produktionsplanung durch Kapazitätsanalysen und die Erkennung von Engpässen. Flowmaite soll Informationen aus E-Mails und anderen unstrukturierten Eingaben extrahieren und in Aktionen innerhalb der ERP-Workflows überführen. Einstain dient der Ermittlung des wirtschaftlichsten Produktionsverfahrens für einen Auftrag. Maike or Buy unterstützt den Vergleich zwischen Eigenfertigung und Fremdvergabe.

Mit der Integration will Dataline erreichen, dass eine steigende Auftragszahl mit geringerem zusätzlichem Verwaltungsaufwand bewältigt werden kann. Welche Einsparungen die einzelnen Anwendungen ermöglichen, beziffert das Unternehmen in der Mitteilung nicht.