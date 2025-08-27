SUCHE
Datafest 2025: Talk about Paper 7. – 9. Oktober

(Advertorial) Bei Dataform Media mit seinen Produktionsunternehmen Dataform Print und Printex erleben Sie die gesamte Druck- und Mailing-Produktion im Echtbetrieb. Als Druckereibetrieb der Dataform-Gruppe produzieren wir mit modernster Technologie maßgeschneiderte Kommunikationslösungen – schnell, effizient und vielseitig.

datafest 2025

Ein zentrales Highlight ist unsere On-Demand-Buchproduktion für die Buchschmiede. Die Buchschmiede ist ein Self-Publishing-Anbieter, der Privatpersonen und Unternehmen dabei unterstützt, eigene Bücher professionell umzusetzen – von Gestaltung über den Druck bis in den stationären Buchhandel.

Gedruckt wird ab einem Stück auf einem High-Speed-Inkjet-System von Ricoh – die Endverarbeitung reicht von Soft- bis Hardcover und demonstriert eindrucksvoll, wie individuelle Buchprojekte effizient und in Kleinauflagen realisiert werden können.

Ein weiterer Höhepunkt und absolute Produktneuheit: das Mousepad aus Papier – nachhaltig, individuell bedruckbar und mit überraschend hochwertigem Schreibgefühl. Entdecken Sie, wie aus Papier mehr wird! Informative Stationen, innovative Druckanwendungen und spannende Produktneuheiten machen das Datafest 2025 zu einem besonderen Erlebnis.

 

 

Aber wir möchten nicht nur über Papier sprechen:

Wir unterstützen unsere Kunden, komplexe Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Dataform Paper Processing präsentiert am Datafest neue Produkte und Anlagen im Betrieb: als Generalvertretung von Kern AG Schweiz zeigen wir das effiziente Kuvertiersystem K3600 mit dem neuentwickelten, schnellen Einzelblattanleger K972 als Österreich-Premiere!

Außerdem stellen wir von Müller Apparatebau – bekannt für flexible Papiermanagementsysteme und seit 2025 Teil der Kern Gruppe – das dynamische Hochleistungsschneidesystem Müller 6500 sowie das dynamische Kuvertiersystem MK8500 mit Einzelblattverarbeitung vor. Diese zuverlässigen und produktiven Systeme im laufenden Betrieb sowie Informationsstände über innovative Verpackungssysteme und weitere Produkte runden das Portfolio am Datafest ab!

Anmeldung unter:

