DATAFEST 2025: Drei Tage Innovation, Begegnung und Begeisterung

Rund 400 Besucher*innen folgten der Einladung, um live zu erleben, wie moderne Druckproduktion, Automatisierung und Nachhaltigkeit heute zusammenspielen. Das diesjährige Motto »Talk about Paper« war dabei mehr als ein Leitspruch – es wurde gelebt, gedruckt, geschnitten, gebunden, diskutiert und gefeiert. Bei Dataform Media, Dataform Print und Printex drehte sich alles um den echten Blick hinter die Kulissen. Maschinen liefen im Echtbetrieb, Bögen rauschten, Farben leuchteten – und die Gäste konnten direkt dabei sein, wenn aus kreativen Ideen greifbare Produkte wurden.

Innovation zum Anfassen – und Staunen garantiert

Ein zentrales Highlight war die On-Demand-Buchproduktion für die Buchschmiede, die eindrucksvoll zeigte, wie Bücher ab einem einzigen Exemplar professionell umgesetzt werden können – vom Manuskript bis zum hochwertigen Hardcover. Viele Besucher*innen staunten, wie schnell aus einer Datei ein fertiges Buch entstand – ein Erlebnis, das besonders Kreative und Selfpublisher inspirierte.

Große Aufmerksamkeit zog auch die Produktneuheit »Mousepad aus Papier« auf sich – ein Beispiel für nachhaltige Innovation mit Stil. Individuell bedruckbar, hochwertig verarbeitet und vollständig recyclingfähig, vereint das Papier-Mousepad Umweltbewusstsein mit Funktionalität und Design.

PXL_20251008_100008346 PXL_20251008_093455412 PXL_20251008_102224669

Technik im Takt – Österreich-Premiere im Livebetrieb

Auch im Bereich der Prozessautomatisierung setzte das DATAFEST 2025 neue Maßstäbe. Dataform Paper Processing präsentierte als Generalvertretung der Kern AG Schweiz das Kuvertiersystem K3600 mit dem neuen, ultraschnellen Einzelblattanleger K972 – erstmals live in Österreich! Ein weiterer Höhepunkt war die Präsentation modernster Systeme von Müller Apparatebau, seit 2025 Teil der Kern-Gruppe. Das Hochleistungsschneidesystem Müller 6500 und das dynamische Kuvertiersystem MK8500 liefen im Dauerbetrieb und beeindruckten durch Präzision, Tempo und Vielseitigkeit.

Besucher*innen aus Druckereien, Agenturen, Industrie und Verwaltung nutzten die Gelegenheit, direkt mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen und sich von der Leistungsfähigkeit der Maschinen selbst zu überzeugen.

Ein Branchentreff mit Herz und Zukunft

Neben den technischen Highlights spielte auch der Genuss eine Hauptrolle. »Wir zeigten, dass Hightech und Herzlichkeit kein Widerspruch sind«, betont Stefan Achter von Dataform Media. »Das DATAFEST ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen, voneinander lernen – und gemeinsam genießen.« Die durchwegs positive Resonanz der fast 400 Besucher*innen bestätigt: Das DATAFEST hat sich längst als Fixpunkt der österreichischen Druck- und Kommunikationsbranche etabliert. Schon jetzt ist klar: Auch 2027 wird das DATAFEST wieder zum Treffpunkt für Inspiration, Austausch und echten Pioniergeist.

Weitere Infos: