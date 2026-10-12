Datacolor erweitert SpyderPro um Feinkalibrierung

Datacolor ergänzt seine SpyderPro-Software zur Displaykalibrierung um den Modus »Feinkalibrierung« (Deep Calibration). Dieser verwendet deutlich mehr Messpunkte entlang der Graustufenskala als die Standardkalibrierung, um Abweichungen präziser zu erfassen und zu korrigieren.

Nach Angaben des Herstellers sinkt die durchschnittliche Farbabweichung dadurch von Delta E00 1,26 auf 0,83. Ein niedrigerer Delta-E00-Wert steht für eine geringere Abweichung zwischen gemessener Farbe und Referenzfarbe. Die Werte stammen aus Vergleichstests von Datacolor; das Ergebnis hängt vom jeweiligen Display ab.

Getestet wurden OLED-, Mini-LED-, XDR- und klassische LED-LCD-Displays unter Windows und macOS. Laut Datacolor verbesserte sich die Graustufengenauigkeit im Durchschnitt um rund 30 Prozent, bei einzelnen Displays um mehr als 50 Prozent. Der neue Modus soll zudem Farbstiche reduzieren sowie Weißpunkt, Graustufen und die Darstellung dunkler Bildbereiche präzisieren. Ein ausführlicher Kalibrierbericht dokumentiert die Ergebnisse.

Anwender können zwischen der schnelleren Standardkalibrierung und der aufwendigeren Feinkalibrierung wählen. Letztere richtet sich insbesondere an Fotografen, Designer und Druckvorstufenbetriebe mit hohen Anforderungen an die Farbdarstellung.

Die Erweiterung folgt auf ein früheres Software-Update, das unter anderem den 3D-LUT-Export für externe Videomonitore, die Unterstützung zusätzlicher Displaytechnologien und Device Preview Plus zur Simulation verschiedener Ausgabegeräte eingeführt hatte.

Bestehende SpyderPro-Anwender erhalten den neuen Modus als kostenloses Software-Update. Für Nutzer von Spyder und SpyderExpress bietet Datacolor eine Upgrade-Möglichkeit auf SpyderPro an.