Das war die Aktionswoche der offenen Druckereien 2026

Von 18. bis 22. Mai 2026 öffneten Druck- und Medienbetriebe österreichweit ihre Türen und ermöglichten Jugendlichen direkte Einblicke in die Welt des Drucks. Mehr als 600 Schüler*innen nahmen heuer an der Aktionswoche teil und durften unmittelbar erleben, wie moderne Druckproduktion funktioniert – von automatisierten Produktionsabläufen bis hin zu den vielfältigen Berufsbildern einer Branche, die Technologie, Kreativität und Handwerk verbindet.

Die teilnehmenden Druckereien hatten jedenfalls volle Häuser. Offset 5020 in Salzburg führte am Tag des Drucks alleine 60 Schüler*innen durch Druckvorstufe, Produktion und Endverarbeitung, bei der Mediaprint Zeitungsdruckerei erlebten 47 Schüler*innen, wie Zeitungen produziert werden und welche technologischen Prozesse hinter gedruckten Medien stehen, und auch Print Alliance in Bad Vöslau gehörte wie jedes Jahr zu den ausgebuchten Unternehmen.

»Jugendliche wachsen heute in einer digitalen Medienwelt auf. Gerade deshalb ist es wichtig zu zeigen, wie Medien entstehen – und warum Print auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielt«, betont Peter Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck Medien. Da Print neben dem Sehsinn auch Hör-, Geruchs- und Tastsinn anspricht, bleiben die Inhalte besonders gut im Gedächtnis. Print wirkt aber nicht nur nachhaltiger. Österreichische Druckereien produzieren auch ressourcenschonend – etwa durch zertifizierte Papiere, geschlossene Recyclingkreisläufe und energieeffiziente Technologien. Fazit: Gedruckte Medien sind langlebig, vielfach recycelbar und fördern eine bewusste Auseinandersetzung mit Inhalten. Beim Druck Medien Tag am 6. November in Salzburg wird die nachhaltige Zukunft gedruckter Medien ebenfalls im Fokus stehen.

Diese Druck- und Medienbetriebe haben teilgenommen:

Niederösterreich

Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau

gugler* DruckSinn, 3390 Melk

Druckerei Ferdinand Berger & Söhne, 3580 Horn

VSG Direktwerbung GmbH, 2345 Brunn am Gebirge

Oberösterreich

Estermann GmbH, 4971 Aurolzmünster

Kontext Druckerei GmbH, 4020 Linz

Salzkammergut-Media Ges.m.b.H., 4810 Gmunden

Salzburg

Offset 5020 Druckerei und Verlag GmbH, 5071 Wals-Siezenheim

Steiermark

druckhaus scharmer, 8280 Fürstenfeld

Winkler Kuvert GmbH, 8020 Graz

Tirol

Green Print Osttirol, 9951 Ainet

Vorarlberg

Vorarlberger Verlagsanstalt, 6850 Dornbirn

Wien

Mediaprint Zeitungsdruckerei, 1230 Wien

D.O.G. LABEL, 1230 Wien

Post Business Solutions GmbH, 1230 Wien