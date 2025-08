Das KI-gestützte Prompt-to-App-Tool von Figma ist verfügbar

Ab sofort ist Figma Make, das Prompt-to-App-Tool von Figma, der Online-Plattform für kollaboratives Design und Produktentwicklung, für Nutzer verfügbar, auch in DACH. Erstmals vorgestellt wurde das Tool im Frühjahr auf der Config 2025. Figma Make vereinfacht die Erstellung von funktionsfähigen Apps oder digitalen Prototypen erheblich, denn Nutzer können diese entweder per Spracheingabe oder durch das Einfügen eines bestehenden Figma-Designs erstellen. So können mögliche Lösungen deutlich schneller ausprobiert und validiert, eine gemeinsame Vision abgestimmt und Designs iterativ weiterentwickelt werden.

»KI eröffnet neue Möglichkeiten für Teams, kreativ zu arbeiten und Innovationen auf den Weg zu bringen«, sagt Mareike Busche, Head of DACH and CEE bei Figma. »Mit Figma Make helfen wir Unternehmen, ihre erstklassige Ingenieurskunst mit leistungsstarken, KI-gesteuerten Tools zu kombinieren, die den Weg von der Idee zum Produkt beschleunigen.«

Als Teil der Produktpalette von Figma, die Teams dabei unterstützt, von der Idee bis zum fertigen Produkt alles an einem Ort umzusetzen, integriert sich Figma Make in bestehende Design- und Entwicklungs-Workflows. Um funktionsfähige Prototypen zu erstellen, die im Look & Feel zur bestehenden Marke passen, können Unternehmen den Style-Kontext aus einer Bibliothek in Figma Make einbinden. Figma Make extrahiert dann das Styling‑CSS aus der Bibliothek, um sicherzustellen, dass der erzeugte Code den Designkontext präzise widerspiegelt.

Weitere KI-Funktionen verfügbar

Zusätzlich werden auch weitere Figma-KI-Funktionen – wie Layer umbenennen, Bild erstellen oder bearbeiten und Content ersetzen – aus der Beta-Phase herausgeführt und stehen nun in allen kostenpflichtigen Figma-Plänen allgemein zur Verfügung. Außerdem hat Figma kürzlich seinen Dev Mode MCP Server gestartet (aktuell in der Beta-Version), mit dem Entwickler Kontext aus Figma in agentenbasierte Coding-Tools wie Copilot in VS Code, Cursor und Claude Code einbinden können.

Neben internationalen Playern wie Goole, Spotify, New York Times oder Airbnb nutzen zahlreiche ambitionierte Unternehmen aus der DACH-Region Figma; darunter SAP, VW, Porsche, N26, Deutsche Bank, GetYourGuide und On Running.

Figma Make ist für alle Figma-Nutzer verfügbar – einschließlich derjenigen im kostenlosen Starter-Plan sowie allen Nutzerplätzen in kostenpflichtigen Plänen. So kann jeder direkt beginnen, mit dem Tool zu experimentieren.