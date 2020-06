Daniel Fürstberger als Obmann bestätigt

Daniel Fürstberger, seit Jänner 2019 Obmann der Fachgruppe Druck in der WKOÖ, wurde jüngst bei der konstituierenden Sitzung des Fachgruppenausschusses als Obmann wiedergewählt. Daniel Fürstberger ist Eigentümer und Geschäftsführer der Druckerei Mittermüller in Rohr im Kremstal. Der gebürtige Linzer hat sein Handwerk als Flachdrucker bei J. Wimmer in Linz gelernt und wurde nach verschiedenen leitenden Positionen 2004 geschäftsführender Gesellschafter bei der Druckerei Mittermüller sowie seit 2018/2019 auch bei der Salzkammergut Media und Druckerei Stiepel.

Seit 2012 ist er auch zertifizierter und gerichtlich beeideter Sachverständiger. Im Ausschuss der Fachgruppe Druck ist Daniel Fürstberger seit 2004 vertreten, von 2015 bis 2019 war er Obmann-Stellvertreter. Obmann-Stellvertreterin Tanja Neudorfhofer ist geschäftsführende Gesellschafterin der Graphik-Druck Neudorfhofer GmbH in Grein. Der zweite Stellvertreter ist Ronald Sonnleitner. Er ist Geschäftsführer des OÖN Druckzentrums in Pasching.