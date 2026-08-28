Curtis Packaging optimiert Markenschutz mit »protected at print«

Curtis ist damit die erste Druckerei in den USA, die in der Lage ist, unsichtbare Sicherheitsmerkmale direkt und inline während des Druckprozesses in Produktverpackungen einzubetten. »Wir sind stolz darauf, unseren namhaften Kunden im Luxusverpackungsbereich das allererste Markenschutzprogramm in den USA anbieten zu können«, sagt Kerry Brown, Chief Operating Officer bei Curtis. »Nach einer eingehenden technischen Prüfung haben wir die cp3-Zertifizierung erhalten. Sie bestätigt unsere bewährte Expertise im Produktschutz mit modernsten Technologien von Koenig & Bauer sowie unsere Fähigkeit, die branchenweit führende Schutzlösung anzubieten.»

Das cp3-Zertifizierungsprogramm zielt darauf ab, die Fähigkeit zur Nutzung von Schutztechnologien zu vermitteln und Kunden bei der Auswahl unsichtbarer Schutztechnologien zu beraten. Dabei werden Daten, Codes oder Logos bereits in der Vorstufe direkt in das zu druckende Artwork oder den Lack eingebettet. Selbst unter starker Vergrößerung bleiben diese Codes für das bloße Auge verborgen und beeinträchtigen das ursprüngliche Design nicht. Diese Daten können offline über eine Smartphone-App entschlüsselt werden, die das Gedruckte optisch analysiert und die verborgenen Informationen extrahiert.

Die Stegano-Technologie, eine der spezialisierten Technologien des Programms, wird verwendet, um Informationen diskret in das Druckbild eines Produkts oder einer Verpackung zu integrieren, indem zusätzliche, gesicherte Informationsebenen eingefügt werden. Jede Person – ob Endverbraucher, Wiederverkäufer oder Hersteller – kann, sofern vom rechtmäßigen Eigentümer freigegeben, die Informationen über eine mobile Anwendung aufrufen und authentifizieren. Dies erleichtert die Überprüfung eines Produkts und die Gewährleistung, dass es sich um ein Original handelt, erheblich. Auf diese Weise werden Produkte sicher und diskret gekennzeichnet, um sie zu authentifizieren und nachzuverfolgen.

»Wir pflegen seit 30 Jahren eine starke Partnerschaft mit Koenig & Bauer. Wir schätzen die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit, um unsere erstklassigen Kunden optimal zu unterstützen«, sagt Brown. »Dieses neue Zertifizierungsprogramm schützt unsere Markenkunden vor Fälschungen und ermöglicht eine vollständige und einfache Authentifizierung der Produkte. Die Einführung dieser neuen Lösung hat es uns ermöglicht, gemeinsam mit den Markeninhabern den Schritt hin zu ganzheitlichen, direkten Schutzlösungen zu vollziehen.«

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