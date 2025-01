Color of the Year 2024: PANTONE Peach Fuzz 13-1023

In einer Zeit voller Unruhe und Veränderung suchen viele Menschen verstärkt nach Zugehörigkeit, Empathie und einem Gefühl der Geborgenheit. Mit diesem Zeitgeist im Blick hat das Pantone Color Institute »Peach Fuzz 13-1023« zur Farbe des Jahres 2024 gekürt. Diese sanfte Pfirsich-Nuance steht für Fürsorge, Zuwendung und die Hoffnung auf eine harmonischere Zukunft.

Eine Farbe, die vom Herzen kommt

Peach Fuzz 13-1023 vereint die Wärme von Orange mit der Zartheit von Rosa und vermittelt eine subtile, aber kraftvolle Botschaft der Verbundenheit. Laut Leatrice Eiseman, Executive Director des Pantone Color Institute, lädt der Farbton dazu ein, sich selbst und anderen näherzukommen: „Peach Fuzz schafft einen Raum, der wie Balsam für die Seele wirkt. Er ermöglicht Momente der Regeneration – allein oder mit anderen.“

Dieser sanfte Pfirsichton ist nicht nur ein Symbol für Empathie, sondern auch ein Ausdruck von moderner Ästhetik. Mit seiner zeitgemäßen Ausstrahlung und der leichten Vintage-Note erinnert Peach Fuzz an vergangene Zeiten, während er gleichzeitig eine frische Perspektive für die Zukunft bietet.

25 Jahre Pantone Color of the Year

Die Wahl von Peach Fuzz fällt in ein besonderes Jahr für das Pantone Color Institute: 2024 markiert das 25-jährige Bestehen des Programms „Color of the Year“. Seit der Einführung mit dem Farbton **Cerulean Blue 15-4020** im Jahr 1999 dient die jährliche Farbwahl als Spiegel des globalen Zeitgeists. Sie ist nicht nur ein kreativer Impulsgeber, sondern auch ein kultureller Meilenstein, der wichtige gesellschaftliche Entwicklungen in der Sprache der Farben interpretiert.

„Dieses Jahr unterstreicht unsere Wahl die Bedeutung von Gemeinschaft und Verbundenheit“, erklärt Laurie Pressman, Vice President des Pantone Color Institute. „Die warme und einladende Ausstrahlung von Peach Fuzz lädt uns dazu ein, über unser Leben nachzudenken und unsere Werte neu zu definieren.“

Anwendung in Interior Design und Verpackungsdesign

Peach Fuzz 13-1023 hat das Potenzial, sowohl im Interior Design als auch im Verpackungsdesign Akzente zu setzen. Im Wohnbereich schafft die Farbe eine behagliche Atmosphäre voller Ruhe und Wärme. Sie eignet sich ideal für Räume, die Entspannung und Regeneration fördern sollen.

Auch im Multimediadesign und in der Produktgestaltung überzeugt der Farbton: Mit seiner greifbaren, einladenden Ausstrahlung spricht er unsere Sinne an und erweckt Erinnerungen an süße Düfte und zarte Geschmacksnoten. Ob in der Kosmetik, im Lebensmittelbereich oder bei Accessoires – Peach Fuzz ist vielseitig einsetzbar und bringt eine sanfte Eleganz in physische wie digitale Welten.

Eine Farbe, die verbindet

Mit Peach Fuzz 13-1023 hat das Pantone Color Institute einen Farbton gewählt, der unser Bedürfnis nach Gemeinschaft, Sensibilität und Harmonie verkörpert. Er schenkt uns nicht nur ein Gefühl von Geborgenheit, sondern inspiriert uns auch, die Welt um uns herum bewusster und mitfühlender zu gestalten.

Weitere Infos: