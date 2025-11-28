Cloudbasierte Plattform für die digitalen Transformation

Die App-Welt des cloudbasierten Kundenportals umfasst mittlerweile mehr als 15 spezialisierte Anwendungen, darunter leistungsstarke Funktionen wie den Maintenance Manager, die Inventory Management App oder Print Shop Analytics. Diese Apps steigern die Effizienz und Transparenz in Wartung, Materialverwaltung und Produktion durch digitale Assistenz, automatisierte Prozesse und Echtzeitdaten. Sie helfen, Ausfallzeiten zu vermeiden, Lagerkosten zu senken und die Gesamtanlageneffektivität sowie Nachhaltigkeit gezielt zu verbessern.

Bald lässt sich zudem der Einkaufsprozess von Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen mit nur zwei Klicks abschließen – ein Meilenstein in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Effizienz. Damit versteht sich Heidelberg als Vorreiter in der Branche, wenn es darum geht, sämtliche digitale Dienstleistungen, wie den Zugang zu Produktions- und Workflow-Apps, Echtzeit-Analysen, Wartung, Shopping von Verbrauchsmaterialien sowie Verwaltungstools, in einem einzigen cloudbasierten Portal zusammenzuführen. Das Ziel: Druckereien mit leistungsfähigen, sofort einsetzbaren Tools auszustatten, die Automatisierung direkt im Produktionsalltag umsetzen.

»Das Heidelberg Kundenportal ist ein Meilenstein in der Digitalisierung von Kundenbeziehungen und zugleich ein strategisches Werkzeug zur Prozessoptimierung und Bewältigung komplexer Abläufe in Druckereien. Und unser Prinect Workflow bildet das Rückgrat dazu“, so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg. »Kurz gesagt: Das Kundenportal erleichtert unseren Kunden einfach die Arbeit.«

»Data Capture App« für durchgehende Erfassung und Analyse von Produktionsdaten

Ein weiteres gerade hinzugekommenes Tool ist die »Data Capture App«, die eine durchgängige Erfassung und Echtzeit-Analyse von Produktionsdaten ermöglicht. Die Anwendung überträgt Plan- und Auftragsdaten direkt an die Arbeitsstationen in Druckereien, unterstützt Job- und Statustracking und liefert Betriebsdaten für Reporting und Nachkalkulationen. Damit ist die neue App-Funktion ein Hebel für mehr Transparenz und eine optimierte Steuerung in der Produktion in Druckereibetrieben.

Marco Rassfeld, Leiter Vorstufe & CtP beim Pilotanwender Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG und in dieser Funktion auch für alle Themen rund um die Workflowintegration im Unternehmen zuständig, bestätigt den praktischen Nutzen: »Die Data Capture App ist selbsterklärend und eine große Erleichterung gegenüber dem bisherigen Prozess. Sie spart Zeit, greift auf eine zentrale Datenquelle zu und man kann mit ihr alle verfügbaren Produktionszeiten lückenlos buchen.«

Entwicklung geht weiter

Die bisher weitgehend auf Basis von Prinect umgesetzten Automatisierungsfunktionen des Kundenportals markieren jedoch nur einen Zwischenschritt. So wird Heidelberg das Kundenportal konsequent weiterentwickeln und weitere digitale Lösungen integrieren, die den Automatisierungsgrad bis hin zur autonomen Druckproduktion erhöhen. So will das Unternehmen eine skalierbare Infrastruktur schaffen, mit der Druckereien weltweit ihre Produktion intelligent, autonom, flexibel und sicher steuern können.