Cimpress und CloudLab vertiefen ihre Partnerschaft

Die bereits seit 2022 bestehende strategische Partnerschaft hat sich für die Kunden von CloudLab als überaus positiv erwiesen. An der Spitze von CloudLab bleibt der Kurs klar: Marc Horriar und Ionut Berescu bilden weiterhin das dynamische Führungs-Duo, die als CEO und CTO auch weiterhin als Gesellschafter an CloudLab beteiligt sind. Somit werden sie sowohl die strategische Roadmap als auch die technologische Innovationskraft von CloudLab konsequent vorantreiben und die Zukunft des Unternehmens aktiv gestalten.

Aus den gewachsenen Synergien schöpft CloudLab zusätzliche Stärke für einen noch schärferen Fokus auf seine Kernkompetenz: die innovative Weiterentwicklung seiner Weblösungen für Print, Packaging und Publishing. Für die Kunden resultiert dies in einer gesteigerten Innovationsgeschwindigkeit und beschleunigten Produktzyklen – bei gewohnt hoher Servicequalität und technologischer Kompetenz.

Synergien für die Zukunft

»Die Unterstützung von Cimpress hat es uns in den letzten Jahren ermöglicht, unsere Vision noch schneller voranzutreiben«, sagt Marc Horriar, Gründer und CEO von CloudLab. »Wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen und festgestellt, dass unsere Unternehmenskulturen perfekt zusammenpassen. Cimpress unterstützt unser Prinzip, alle Kunden gleich zu behandeln – auch diejenigen, die mit Cimpress im Wettbewerb stehen. Somit standen wir nie unter Verkaufsdruck. Cimpress hat uns das immense Potenzial gezeigt, das sich durch die Zugehörigkeit zur Cimpress-Gruppe eröffnet. Wir als dezentrale Tochtergesellschaft können die Zukunft der Print-Mass-Customization für alle unsere Kunden maßgeblich vorantreiben.«

Durch diese Kapitalallianz werden Synergien weiter ausgebaut und die gemeinsame Entwicklung neuer Technologien beschleunigt. CloudLab kann seine Position als führender Technologieanbieter im Mass Customization weiter festigen und vorantreiben.

Eigenständigkeit bleibt das Markenzeichen

»Die marktführende Technologie von CloudLab und die Innovationskraft des unabhängigen Teams sind entscheidend für die Umsetzung unserer Strategie«, erklärt Robert S. Keane, CEO von Cimpress. »Und dass CloudLab jetzt ein vollständiges Mitglied von Cimpress wird, ist der nächste logische Schritt. Unser Ziel ist klar: Wir möchten unseren Kunden weltweit die bestmögliche User Experience im Bereich Design Enablement bieten. Genau aus diesem Grund stärken wir die Faktoren, die CloudLab so erfolgreich machen: seinen technologischen Vorsprung und seine unternehmerische Unabhängigkeit.« CloudLab wird dabei weiterhin als unabhängiger Softwareanbieter am Markt agieren und seine Technologielösungen allen Marktteilnehmern anbieten.

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