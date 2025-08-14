Cimpress übernimmt Print Alliance und Druckerei Gerin

In den letzten Wochen hat die Gerüchteküche zur Übernahme der Print Alliance und der Druckerei Gerin ordentlich gebrodelt. Mit dem Ableben von Dr. Taus war klar, dass sich die Eigentümerinteressen innerhalb der MTH-Gruppe verändert haben und die Druck- und Verlagsaktivitäten, die in der P&V-Holding angesiedelt sind, zur Disposition standen. Angeheizt wurden die Spekulationen dann noch durch die Bekanntgabe von druck.at, dass man in ein neues Firmengebäude in Leobersdorf übersiedeln werde.

Es kommt zwar zur Übernahme aber nicht durch die druck.at, sondern durch deren Muttergesellschaft Cimpress. Beide Standorte Bad Vöslau und Wolkersdorf bleiben erhalten und werden ihr bisheriges Geschäftsmodell weiterführen. Konkret hat Cimpress die PAG Holding GmbH übernommen, in der alle Druckaktivitäten (Druckerei Gerin und die Print Allaince) der P&V-Holding geparkt sind. Der Umsatz der beiden Druckereien liegt zwischen 60 – 65 Mio. €. Die Fachverlage sind davon nicht betroffen und werden von der P&V-Holding fürs Erste weitergeführt. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die österreichische Wettbewerbsbehörde. Das Genehmigungsverfahren sollte in den nächsten sechs bis acht Wochen abgeschlossen sein.

Wer ist Cimpress?

Cimpress ist ein international aufgestellte Druckereikonzern, der in 130 Ländern aktiv ist und im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 3,29 Mrd. US erzielte. Weltweit beschäftigt der Konzern rund 15.000 Mitarbeiter*innen. Neben Vistaprint gehören Marken »Wir machen Druck«, «»druck.at», »PrintDeal«, »Pixarertprinting« und viele mehr zu dem Konzern. 2024 konnte Cimpress ein Umsatzzuwachs von 7 % verbuchen.