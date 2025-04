Christoph Hnup – neuer Geschäftsführer von Ricoh Österreich

Bisher war er Executive Sales Director bei Ricoh Österreich. Mit 1. April 2025 hat Christoph Hnup die Rolle des Geschäftsführers übernommen. Er folgt damit auf Daniel Tschudi, CEO Ricoh Schweiz & Österreich, der sich aus dem operativen Geschäft in Österreich zurückzieht. Hnup wird in seiner neuen Rolle aber an Daniel Tschudi berichten.