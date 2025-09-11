SUCHE
Christoph Abbrederis: Zwischen Alltag und Abgrund

Nach dem erfolgreichen Auftakt mit Arbeiten des dänischen Illustrators Mads Berg zeigt die Illus Galerie im Studio 17 von 1. Oktober bis 19. Dezember 2025 Werke von Christoph Abbrederis. Der aus Bregenz stammende Künstler gehört zu den markanten Stimmen der zeitgenössischen Illustration. Mit dieser zweiten Ausstellung setzt das Hotel Studio 17 seine ambitionierte Ausstellungsreihe fort, die internationale Illustrationskünstlern eine Bühne gibt.

Christoph Abbrederis
@ Christoph Abbrederis

Christoph Abbrederis, Jahrgang 1961, arbeitete lange Jahre in New York und Madrid für internationale Publikationen wie The New York Times, Der Spiegel, Cosmopolitan und The New Yorker. Der Bregenzer unterrichtet aktuell an der Hochschule Luzern Design & Kunst sowie an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Seine Werke finden sich in unzähligen internationalen und deutschsprachigen Magazinen und Kinderbüchern wieder.

Sein Stil ist reduziert und ausdrucksstark, oft mit einem feinen Humor, der zwischen Leichtigkeit und Tiefe oszilliert. Die Ausstellung im Studio 17 versammelt eine Auswahl aus verschiedenen Werkphasen – unter anderem auch die kleinen, feinen Illustrations-Serien für den New Yorker.

Ein neuer Ort für Kunst in Bregenz

Mit Studio 17 ist in der Montfortstraße 17 ein Ort entstanden, der Kunst und Gastfreundschaft auf neue Weise verbindet. Die Illus Galerie im Erdgeschoss versteht sich als Schaufenster internationaler Illustrationskunst – zugänglich für Gäste und für die Öffentlichkeit. Das Projekt wird getragen von den Bregenzer Gastgebern Sabine und Andreas Karg, die mit dem Studio 17 nicht nur ein stilvolles Zuhause auf Zeit, sondern auch einen lebendigen Kulturort geschaffen haben. Die Ausstellungen sind von Montag bis Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr frei zugänglich.

Vernissage offen für alle

Zur Eröffnung der Ausstellung mit Christoph Abbrederis lädt das Studio 17 herzlich ein. Die Vernissage findet am Mittwoch, 01. Oktober 2025, ab 18.00 Uhr in der Illus Galerie, Montfortstraße 17, 6900 Bregenz, statt.

