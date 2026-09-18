Celebrate setzt seinen Wachstumskurs mit HP fort 

Die celebrate digital printing GmbH, einer der führenden Anbieter personalisierter Fotoprodukte, baut seine Kapazitäten erneut aus und investiert in eine HP Indigo 120K HD Digitaldruckmaschine. Die Investition ist Ausdruck eines Wachstumskurses, der vor drei Jahren mit einem Besuch bei HP Indigo in Israel, begann. Seitdem hat celebrate seinen Drucksaal kontinuierlich um- und ausgebaut.

Anfang 2023 besuchte das celebrate-Team erstmalig die HP Indigo Produktions- und Entwicklungsstandorte in Kiryat Gat, Israel. Beeindruckt von der Technologie und der Innovationskraft entschied sich das Unternehmen wenige Monate später für seine erste HP Indigo 15K HD Digitaldruckmaschine. Bereits drei Monate später folgte eine zweite Maschine desselben Typs, um dem steigenden Produktionsvolumen Rechnung zu tragen.

Wertvolle Erkenntnisse im Beta-Test

Im Frühjahr 2024 wurde celebrate in das Beta-Test-Programm für die HP Indigo 18K HD aufgenommen. Über mehrere Monate hinweg testete der Druckdienstleister die Maschine unter realen Bedingungen im Tagesgeschäft. Dabei standen nicht nur Druckqualität und Produktivität im Fokus, sondern auch Aspekte wie Automatisierung, Zuverlässigkeit, Bedienbarkeit sowie die Integration in bestehende Produktionsprozesse.

Die intensive Testphase lieferte wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Plattform. Das HP Entwicklungsteam erhielt direktes Feedback aus einer Produktionsumgebung, in der täglich hochwertige Fotoprodukte, Grußkarten und personalisierte Druckerzeugnisse gefertigt werden.

Vier HP Indigo B2-Druckmaschinen für weiteres Wachstum

Im Oktober 2025 setzte celebrate seinen Wachstumskurs mit der Installation einer weiteren HP Indigo 18K HD fort. Sie ergänzte die bereits vorhandene HP Indigo 18K HD und schuf zusätzliche Kapazitäten für das kontinuierlich wachsende Geschäft. Mit der inzwischen installierten HP Indigo 120K HD betreibt celebrate heute vier HP Indigo B2-Druckmaschinen am Standort Villingen-Schwenningen.

Mit der HP Indigo 120K HD investiert celebrate in die leistungsstärkste B2-Plattform von HP Indigo. Herzstück der Maschine ist das HP Indigo HD Imaging System, das mit einem High-Definition-Schreibkopf die Druckauflösung verdoppelt. Dadurch werden feinste Details, außergewöhnlich weiche Farbverläufe und eine bislang unerreichte Glätte von Bildern und Flächen erzielt. Gerade bei Fotoprodukten, Grußkarten und anderen hochwertigen personalisierten Anwendungen sorgt die Technologie für eine nochmals gesteigerte Bildqualität und ein besonders hochwertiges Druckerlebnis.

Neben der verbesserten Bildqualität überzeugte die HP Indigo 120K HD auch durch ihre Produktivität. Mit bis zu 6.000 Bogen pro Stunde verbindet sie die Flexibilität des Digitaldrucks mit einer Druckqualität auf Offsetniveau. Damit kann celebrate weiteres Wachstum bewältigen, ohne Kompromisse bei Qualität oder Lieferzeiten einzugehen.

Mehr Leistung durch intelligente Automatisierung

Doch die Investition steht nicht allein für zusätzliche Produktionskapazität. Ein wesentlicher Treiber ist die zunehmende Nutzung intelligenter Automatisierungs- und Machine-Learning-Funktionen innerhalb der HP Indigo Plattform. Früher mussten Bediener regelmäßig manuell auf Systemmeldungen reagieren. Heute erkennen die Systeme selbstständig, welche Ereignisse tatsächlich relevant sind und welche sich ohne Eingriff verarbeiten lassen. Dadurch werden unnötige Unterbrechungen vermieden und die Effizienz im Produktionsalltag deutlich gesteigert.

Celebrate beziffert den daraus resultierenden Produktivitätsgewinn auf rund 300.000 zusätzliche B2-Bogen pro Jahr, die durch reduzierte Bedienereingriffe und optimierte Produktionsabläufe ermöglicht werden. Die mittlerweile vierte B2-Investition innerhalb von drei Jahren spiegelt das anhaltende Wachstum des Unternehmens und den kontinuierlichen Ausbau seiner Produktionskapazitäten wider.

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