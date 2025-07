Cardbox Packaging investiert in die Heißfolienprägung

Mit der Investition in eine neue Duopress 106 FCSB von MK Masterwork erweitert Cardbox seine Kapazitäten unter anderem für die Heißfolienprägung in der Weiterverarbeitung am Standort Wolfsberg (Österreich). Dort betreibt Cardbox Packaging bereits drei Hochleistungsstanzen vom Typ Mastermatrix 106 CSB, die durch modernste Volllogistiksysteme unterstützt werden.

Die Analge wird zu Beginn des Jahres 2026 geliefert und in Betrieb genommen. »Mit der Investition in die Duopress 106 FCSB von MK Masterwork bauen wir unsere führende Rolle im Premium-Verpackungsdruck weiter aus und setzen gezielt auf Technologien, mit denen wir unseren Produktionsprozess end-to-end effizienter und nachhaltiger gestalten sowie flexibel auf Marktanforderungen reagieren können«, sagt Chris Düringer, Director Cardbox Packaging Group.

Das Unternehmen setzt über weite Strecken seiner Produktion auf Lösungen von Heidelberg. So hat Cardbox an seinen internationalen Standorten mehrere Speedmaster Bogenoffsetmaschinen im Einsatz und setzt in der Weiterverarbeitung zunehmend auf die Hochleistungssysteme von MK Masterwork. Zentrale Bereiche des Produktionsworkflows sind dabei über den Workflow Prinect integriert.

»Mit der nahtlosen Integration der Weiterverarbeitungslösungen unseres langjährigen Partners MK Masterwork in die Produktionsprozesse unserer Kunden stellt Heidelberg seine Kompetenzen als end-to-end Systemintegrator im Verpackungssegment unter Beweis«, so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg. »Die Bereitschaft zu Folgeinvestitionen eines Premiumanwenders wie Cardbox Packaging zeigt, dass gerade in der Weiterverarbeitung von Verpackungen hohes Effizienzpotenzial liegt und wir mit unserem Angebot einen Nerv bei unseren Kunden getroffen haben.«

Weiterverarbeitung auf Spitzenniveau

Die Duopress 106 FCSB von MK Masterwork bewältigt Heißfolienprägen, Stanzen, Ausbrechen und Nutzentrennen in einem einzigen Arbeitsschritt. Somit eignet sich die Maschine für hohe Anforderungen – beispielsweise bei Verpackungen von edlen Süßwaren, in der Tabakindustrie, der Kosmetikbranche sowie bei hochwertigen Spirituosen.