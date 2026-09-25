Canva erweitert Schriftenangebot mit Monotype

Canva und Monotype bauen ihre seit 2023 bestehende Zusammenarbeit aus. Mit den neuen Schriften von Monotype und dessen internationalen Foundry-Partnern stehen auf der Plattform nun insgesamt mehr als 3.000 Schriftschnitte aus diesem Netzwerk zur Verfügung.

Ein Schwerpunkt liegt auf Arabisch, Bengali, Hindi, Khmer, Lao, Thai und Vietnamesisch. Allein für Hindi kommen nach Angaben der Unternehmen 99 Schriftfamilien mit 298 Schnitten hinzu, für Bengali 72 Familien mit 237 Schnitten und für Vietnamesisch 114 Familien mit 249 Schnitten.

Canva verweist auf die wachsende Bedeutung mehrsprachiger Gestaltung: Im Jahr 2025 seien auf der Plattform mehr als 17 Millionen Designs übersetzt worden. Schriften von Monotype und seinen Foundry-Partnern wurden den Unternehmen zufolge bislang in mehr als einer Milliarde Canva-Designs eingesetzt.

»Eine Sprache typografisch abzubilden, ist nur der Ausgangspunkt. Echte Auswahl bedeutet, zwischen unterschiedlichen Stimmen, Stilen und Persönlichkeiten wählen zu können«, sagt Charles Nix, Global Head of Creative Strategy bei Monotype.

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