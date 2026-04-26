Canva AI 2.0: Vom Design-Tool zur KI-gestützten Arbeitsplattform

Im Zentrum steht das Konzept des »Conversational Design«: Nutzer formulieren ihre Ideen in natürlicher Sprache, die KI übernimmt Planung, Gestaltung und Optimierung – von der ersten Idee bis zum fertigen Ergebnis. Ziel ist es, kreative Prozesse deutlich zu beschleunigen und Teams eine zentrale Plattform für Zusammenarbeit zu bieten.

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die sogenannte Agentic Orchestration. Sie sorgt dafür, dass Canva automatisch die passenden Tools auswählt und Inhalte in unterschiedliche Formate übersetzt – etwa in Kampagnenpläne, Designs oder Social-Media-Assets. Anpassungen bleiben jederzeit flexibel und teamübergreifend möglich.

Durch Integrationen mit Tools wie Slack, Notion, Zoom, Gmail und Google Drive kann Canva AI zudem auf bestehende Arbeitsdaten zugreifen. So entstehen automatisiert Meeting-Zusammenfassungen, personalisierte Sales-Inhalte oder Newsletter. Wiederkehrende Aufgaben wie Content-Erstellung oder Recherchen lassen sich im Hintergrund erledigen.

Technologische Basis sind eigene KI-Modelle aus dem Canva-Labor, darunter Proteus (Style Transfer), Lucid Origin(Bildgenerierung) und I2V (Image-to-Video). Laut Canva arbeiten diese deutlich schneller und kosteneffizienter als vergleichbare Lösungen.

Parallel wurde die Kooperation mit Anthropic ausgebaut: Canva-Funktionen sind nun direkt im KI-Chatbot Claude integriert, wodurch Inhalte nahtlos zwischen KI-Tools und Canva weiterverarbeitet werden können.

Canva AI 2.0 ist seit Mitte April zunächst für eine Million Nutzer in einer Vorschau verfügbar, weitere Zugänge folgen schrittweise. Insgesamt zählt Canva bereits über 250 Millionen monatliche Nutzer.

Zum Video der Canva Create 2026: