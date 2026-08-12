Canon steuert 26 Länder künftig von Wien aus

Im Fokus für Geschäftskunden steht die länderübergreifende Steuerung von Druck-, Dokumenten- und Informationsmanagementprozessen. Ziel ist es, internationalen Organisationen mit einer Firmenzentrale in Österreich standardisierte und skalierbare Lösungen aus einer Hand bereitzustellen. Darüber hinaus profitieren Privatkunden weiterhin in der gesamten Region von innovativen Imaging- und Printing-Lösungen – von Kameras und Objektiven bis hin zu Foto- und Heimdruckern für kreative und alltägliche Anwendungen. Viele Organisationen stehen heute vor der Herausforderung, unterschiedliche Technologien, Prozesse und Serviceorganisationen über mehrere Länder hinweg zu koordinieren. Mit der neuen Region schafft Canon einen zentralen Zugang zu Leistungen und Services in 26 Märkten und verbindet internationale Steuerung mit lokaler Umsetzungskompetenz.

Unternehmen profitieren dadurch von einheitlichen Standards, harmonisierten Governance-Strukturen und konsistenten Serviceprozessen über Ländergrenzen hinweg. Neue Lösungen können deutlich einfacher international ausgerollt werden, während gleichzeitig mehr Transparenz über Kosten, Systeme und Leistungsdaten entsteht. Die Verbindung aus zentraler Steuerung und lokaler Marktkenntnis sorgt zudem dafür, dass globale Strategien effizient umgesetzt werden können, ohne nationale Anforderungen und Besonderheiten aus dem Blick zu verlieren. Das Ergebnis ist höhere Produktivität, verbesserte Sicherheit und eine konstant hohe Servicequalität.

»Mit Canon Central & East machen wir es internationalen Unternehmen leichter, über Ländergrenzen hinweg einheitlich zu arbeiten. Ein zentraler Ansprechpartner, harmonisierte Standards und die Möglichkeit, Lösungen effizient in mehreren Märkten auszurollen, reduzieren den administrativen Aufwand erheblich. Gleichzeitig gewährleisten wir durch unsere lokale Präsenz, dass nationale Anforderungen und Besonderheiten nicht verloren gehen. Diese Kombination schafft durch Effizienz und Sicherheit einen großen Vorteil für unsere Kunden«, betont Wilbert Verheijen, Managing Director CCE.

Wien als strategisches Zentrum einer dynamischen Wachstumsregion

Die Entscheidung für Wien unterstreicht zugleich das klare Bekenntnis von Canon zum Wirtschaftsstandort Österreich. Die Stadt bietet ideale Voraussetzungen für die Steuerung einer international ausgerichteten Region und verbindet geografische Nähe zu den Märkten mit hoher wirtschaftlicher Stabilität, ausgezeichneter Infrastruktur und internationaler Vernetzung. Mit der neuen Organisationsstruktur übernimmt Wien eine zentrale Rolle für Management, Innovation und Kundenentwicklung innerhalb der Canon Gruppe. Von hier aus werden regionale Strategien entwickelt, internationale Projekte koordiniert und neue Lösungen für Unternehmen in 26 Ländern vorangetrieben.

Dazu Wilbert Verheijen: »Wien war seit jeher ein Ort, an dem unterschiedliche Kulturen, Märkte und Perspektiven zusammenkommen. Genau dieses internationale Umfeld schafft die Voraussetzungen für Innovation und Zusammenarbeit. Diese Dynamik möchten wir nutzen und gemeinsam mit unseren Kund:innen weiterentwickeln.«

Canon Experience Center: Exklusive Einblicke in die Arbeitswelt von morgen

Ein weiterer zentraler Baustein des Wiener Standorts ist das Canon Experience Center. Hier erhalten Unternehmen Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen rund um Digitalisierung, Informationsmanagement, Künstliche Intelligenz, Sicherheit in Druckumgebungen, Nachhaltigkeit und moderne Arbeitswelten. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele zeigt Canon, wie sich Arbeits- und Geschäftsprozesse effizient gestalten und digitale Transformationsvorhaben erfolgreich umsetzen lassen.

Das Experience Center dient zugleich als Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen, Expert*innen und Entscheidungsträger*innen. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Impulse, strategische Fragestellungen und innovative Ansätze, die Organisationen dabei unterstützen, Produktivität, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Ergänzt wird das Angebot durch die Canon Executive Briefings für mittlere und große Unternehmen sowie öffentliche Organisationen. Die individuell gestalteten Formate ermöglichen einen direkten Dialog mit Canon Expert*innen und bieten Raum für die Diskussion aktueller Herausforderungen, individueller Anforderungen und zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten. Themen wie Modern Working, Smart Printing und Information Management werden dabei aus strategischer und praktischer Perspektive beleuchtet.

Die Executive Briefings verbinden technologische Innovationen, persönliche Beratung und konkrete Anwendungsbeispiele in einem exklusiven Rahmen für Führungskräfte und Entscheidungsträger*innen. Ziel ist es, neue Perspektiven aufzuzeigen und Impulse für die Weiterentwicklung von Organisationen und Geschäftsprozessen zu geben.

Wer das Canon Experience Center kennen lernen will, kann sich unter für ein individuelles Executive Briefing zu informieren und anzumelden: