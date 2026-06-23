Canon erweitert Rollen-Inkjet-Portfolio

Mit der Einführung feiert Canon zugleich ein Jubiläum: Die ColorStream Plattform ist seit 15 Jahren am Markt und hat weltweit mehr als 2.000 Installationen erreicht.mDie neue Serie umfasst die Modelle ColorStream 7075, 7100 und 7127 mit Druckgeschwindigkeiten von 48 bis 127 Metern pro Minute. Die Systeme sind sowohl für Schwarzweiß- als auch für den Farbdruck verfügbar und sollen Anwendern einen wirtschaftlichen Einstieg beziehungsweise Ausbau ihrer Inkjet-Produktion ermöglichen.

Technologisch basiert die Serie auf der aktuellen ColorStream-Plattform mit nativen 600-dpi-Druckköpfen und wasserbasierten Pigmenttinten. Laut Canon ermöglicht die Kombination aus Drucktechnologie und DigiDot-Verfahren eine Druckqualität, die einer wahrgenommenen Auflösung von bis zu 1.200 dpi entspricht. Die Systeme sind für den Druck auf ungestrichenen Papieren, Recyclingpapieren und Inkjet-optimierten Substraten ausgelegt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Workflow-Integration. Die Maschinen lassen sich in die PRISMA-Produktionsumgebung einbinden und unterstützen cloudbasierte Analyse- und Monitoringfunktionen. Ziel ist es, Produktionsabläufe transparenter zu gestalten und die Effizienz im laufenden Betrieb zu erhöhen. Auch Nachhaltigkeitsaspekte spielten bei der Entwicklung eine Rolle. Canon verweist auf einen reduzierten Energieverbrauch sowie die Unterstützung gängiger Umweltstandards wie dem Blauen Engel und dem Nordic Swan Ecolabel.

»Im Segment mittlerer Produktionsvolumina suchen Kunden keine Versprechen, sondern verlässliche Leistung, auf der sie ihr Geschäft aufbauen können«, sagt Patrick Bischoff, Director Marketing & Strategy bei Canon. »Die ColorStream 7000 Serie verbindet die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit der ColorStream Plattform mit der Skalierbarkeit und Workflow-Integration, die moderne Produktionsumgebungen heute benötigen.« Die ColorStream 7000 Serie ist ab sofort in der EMEA-Region erhältlich.