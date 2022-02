Canon eröffnet Produktionsanlage für Polymertinten

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach industriellen Produktionsdrucksystemen hat Canon eine Anlage zur Produktion wasserbasierter Polymertinten am Standort Venlo in den Niederlanden eröffnet. An der deutsch-niederländischen Grenze, nahe Düsseldorf gelegen, entstand auf 1.500 m2 die neue Fabrik. Die Anlage weist einen hohen Automatisierungsgrad auf. Das stellt eine gleichbleibende Qualität der wasserbasierten, polymeren CMYK-Tinten sicher.

Rob Puts, Vice President Manufacturing and Logistics bei Canon Production Printing, erklärt: »Nachdem sich die Tinten auf dem Markt bewährt haben, haben wir in diese neue Anlage investiert, um die wachsende Kundennachfrage sowie den weiteren Anstieg der Nachfrage zu decken. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der neuen Anlage das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen und sie in die Lage versetzen, qualitativ hochwertige Produkte zuproduzieren.«

