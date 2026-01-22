Canon EMEA – Peter Saak übernimmt Spitzenfunktion

Peter Saak verfügt über langjährige Führungserfahrung und umfassende Kenntnisse im B2B-Kundengeschäft. Innerhalb der regionalen Vertriebsorganisationen von Canon hatte er bereits mehrere Führungspositionen inne, unter anderem als B2B Country Director für Canon Eurasia, Managing Director für Canon Central & Eastern Europe und Canon Austria. Zuletzt verantwortete er als Executive Vice President der Developing Regions Business Group das Wachstum und die Stärkung der Marktführerschaft in den B2B-Produktsegmenten in Südosteuropa, dem Nahen Osten und Afrika. Dabei lag sein Fokus insbesondere auf der Neukundengewinnung sowie dem Ausbau der Partnerkanäle.

»Ich bin überzeugt, dass Peter mit seiner umfassenden B2B-Erfahrung, seiner tiefen Kundenkenntnis und seinem starken Führungsstil den Erfolg der Integrated Printing & Services Group in unseren EMEA-Märkten weiter vorantreiben wird«,sagte Sam Yoshida, President & CEO, Canon Europe, Middle East & Africa.

Peter Saak betont: »Es ist mir eine Ehre, die neue Integrated Printing & Services Group zu leiten. Unser Ziel ist es, auf dem bestehenden Fundament aufzubauen und unsere innovative Technologie weiterhin mit Lösungen und Anwendungen zu kombinieren, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden und Partner gerecht werden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die zukünftige Entwicklung zu gestalten und unsere Marktführerschaft weiter zu festigen.«



www.canon.at.