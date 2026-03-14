Canon Austria ist zertifizierter Bester Arbeitgeber für Frauen

Es geht um Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist und darum echte Chancengleichheit und Inklusion in den Mittelpunkt der Unternehmenskultur zu stellen. Great Place To Work zeichnet erneut die besten Arbeitgeber für weibliche Mitarbeitende in Österreich aus. Canon Austria erhält heuer erstmals die renommierte Auszeichnung Best Workplaces for Women. Die Zertifizierung basiert auf einer vertraulichen Mitarbeitendenbefragung. Auch bei Canon wurden Mitarbeiterinnen befragt. Und dies mit einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann: herausragend.

Pineda Annabelle, MSc, Human Resources Director bei Canon Austria GmbH: »Wir sind ein Unternehmen, welches Vielfalt, Chancengleichheit und echte Inklusion konsequent in den Mittelpunkt unserer Philosophie Kyosei stellt. Diese gelebte Unternehmenskultur fördert Frauen in Führungspositionen und stärkt die Diversität im gesamten Management. Geschaffen werden damit Arbeitsumgebungen, in denen Frauen ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Weiters werden intern Mentoring-Programme und Schulungen angeboten aber auch Fotografinnen sowie weltweite Frauen-Initiativen wie der Canon Female Photojournalist Grant werden aktiv unterstützt. Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die wir gemeinsam feiern werden.«

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